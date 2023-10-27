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Ексчоловік Ані Лорак вперше прокоментував чутки про розлучення через чотири місяці після весілля

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
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Ексчоловік Ані Лорак вперше прокоментував чутки про розлучення через чотири місяці після весілля

Мурат Налчаджиоглу з дружиною / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Мурат попросив поважати його особисті кордони.

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу вперше відреагував на чутки про розлучення з візажисткою Лілією всього через чотири місяці після весілля.

У сторіз своєї сторінки в Instagram Налчаджиоглу залишив лаконічний пост, у якому попросив шанувальників поважати його особисті кордони. Бізнесмен зазначив, що ніколи не обговорював своє особисте життя і не збирається цього робити й надалі:

"Прошу вас поважати мої особисті кордони і не ставити запитань стосовно особистого життя. Я ніколи не обговорював і не маю наміру обговорювати своє особисте життя! Я завжди обирав мовчання і зараз обираю мовчати. Я не людина шоубізнесу чи соцмереж. Я проста і справжня людина. Це не означає, що я ангел, я просто людина. Прошу не обговорювати мене і мою родину", - звернувся до шанувальників Налчаджиоглу.

Мурат Налчаджиоглу прокоментував чутки про своє розлучення / © instagram.com/muratnalca
Мурат Налчаджиоглу прокоментував чутки про своє розлучення / Фото: instagram.com/muratnalca

Судячи зі звернення бізнесмена, він ані спростував, ані підтвердив розлучення з Лілією.

Мурат Налчаджиоглу одружився у червні цього року / © instagram.com/__l_i_l_i_a___
Мурат Налчаджиоглу одружився у червні цього року / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Нагадаємо, що чутки про розрив подружжя з'явилися більше тижня тому. Дружина Мурата Налчаджиоглу видалила усі спільні фото з ним, враховуючи кадри з їхнього весілля, яке відбулося на початку червня цього року у Конча-Заспі. Окрім того Лілія відписалася від Мурата у соцмережах. До речі, ще тиждень тому в шапці профілю Налчаджиоглу в Instagram було вказано, що він чоловік Лілії. Втім, зараз бізнесмен цю інформацію прибрав.

Мурат Налчаджиоглу з дружиною / © instagram.com/muratnalca
Мурат Налчаджиоглу з дружиною / Фото: instagram.com/muratnalca

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Дата публікації
Перегляди
79к
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