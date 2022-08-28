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Ексчоловік Ані Лорак з нареченою повернувся до Києва та показав, де гуляє столицею

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Ексчоловік Ані Лорак з нареченою повернувся до Києва та показав, де гуляє столицею

Мурат Налчаджиоглу з нареченою у Києві / Фото: instagram.com/muratnalca

Колишній чоловік співачки-мовчунки Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу приїхав до Києва.

Так, ексчоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу разом з нареченою Лілією зараз перебуває у Києві.

Про це турецький підприємець розповів на сторінці в Instagram. Мурат запостив декілька фото і відео, на яких позує разом з обраницею.

Пара одразу вирушила гуляти центром столиці і пройшлася велопішохідним мостом біля Арки Свободи українського народу. Підписники сторінки Мурата завалили його та Лілію компліментами: "Яка гарна пара", "дуже гарні, щастя вам!", "Мурате, тепер зрозуміло, чому ви не разом з Кароліною – їй би у вас повчитися".

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення співачка Ані Лорак, яка мешкала та працювала у росії, жодного разу не висловилася щодо війни рф проти України. Натомість ексчоловік артистки родом з Туреччини Мурат Налчаджиоглу активно підтримує Україну та розповідає про звірства російських окупантів у себе в соцмережах.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2237
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