Ексчоловік Ані Лорак за місяць після розлучення зізнався у нескінченному коханні новій дівчині

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу з головою поринув у нові стосунки.

Мурат, який лише у червні минулого року одружився з візажисткою Лілією, вже публічно зізнається у нескінченному коханні новій дівчині, моделі та ведучій Анастасії.

У Instagram бізнесмен розмістив свіже фото зі своєю пасією, яке підписав: "Анастасія, кохання моє! Кохання, яке ніколи не закінчиться".

Мурат Налкакіоглу з новою дівчиною / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Разом з тим у сторіз свого фотоблогу Налкакіоглу знову звернувся до прихильників з проханням залишити Анастасію у спокої і не звинувачувати у тому, що розпався його шлюб з Лілією. Ба більше, Мурат заявив, що причиною розриву з другою дружиною стали "його помилки", але які саме, не став уточнювати. А Анастасію бізнесмен вважає "правильною людиною" у своєму житті:

"Залиште нас у спокої. Я міг би багато чого сказати стосовно людей, які були навколо мене. Але я все ще мовчу, тому що я сам зробив ці помилки. Але тепер я хочу прожити життя по-справжньому з правильною людиною, яка, хвала Богу, приводить мене у правильний момент", - написав Мурат.

Мурат Налкакіоглу з новою дівчиною / Фото: instagram.com/muratnalca

Окрім того, бізнесмен поділився, що поруч з Анастасією "почувається так, як ніколи не почувався" і наполегливо попросив юзерів припинити обговорювати і писати Анастасії гнівні повідомлення.

Нова дівчина Мурата / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Нагадаємо, що на початку червня 2022 року у Конча-Заспі Мурат Налкакіоглу відгуляв весілля з візажисткою Лілією. Проте вже за чотири місяці у ЗМІ почалися ширитися чутки, що пара розлучається. Новий рік Мурат вже зустрічав з Анастасією у Дубаї. До речі, пильні фани помітили, що Мурат почав активно стежити за Анастасією в Instagram і лайкати всі її світлини з початку серпня 2023 року – усього за два місяці після того, як одружився з Лілією. До речі, до шлюбу Мурат та Лілія зустрічалися протягом двох з половиною років.

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