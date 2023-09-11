Ексчоловік Ані Лорак зачарував світлиною з 27-річною дружиною в українських вишиванках

Колишній чоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налчаджиоглу, поділився новою світлиною з дружиною Лілією.

Днями знамените подружжя відвідало світський захід, присвячений одній з відомих косметичних компаній. Фото з коханою з івенту Мурат поділився на своїй сторінці в Instagram. У кадрі бізнесмен ніжно обіймав дружину за талію, позуючи перед камерами.

Для спільного виходу в світ подружжя обрало стильні патріотичні образи. Лілія обрала класичні брюки пісочного кольору та чорну вишиванку з золотим колоссям на рукавах, а також туфлі на високих підборах. Бізнесмен також віддав перевагу брюкам та одягнув стильну світлу вишиванку у сучасному стилі.

Мурат Налчаджиоглу з дружиною / Фото: instagram.com/muratnalca

Нагадаємо, нещодавно Мурат та Лілія разом насолоджувалися відпочинком у Туреччині. Там бізнесмен показав, як його 27-річна дружина знайшла спільну мову з його 12-річною донькою від Ані Лорак.

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