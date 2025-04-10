ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1856
Час на прочитання
2 хв

Ексчоловік Ані Лорак закрутив новий роман і розсекретив свою обраницю

Турецький бізнес повідомив про зміни в особистому житті.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Мурат Налкакіоглу

Мурат Налкакіоглу / © instagram.com/muratnalca

Колишній чоловік скандальної співачки Ані Лорак — турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу — закрутив новий роман.

Про зміни в особистому житті Налкакіоглу оголосив у своєму Instagram. Зокрема, він опублікував відео, яке доповнив піснею Jerry Heil та MONATIK — “Вимолив”. На кадрах, які були зроблені в Стамбулі, Туреччина, Мурат обіймав загадкову обраницю. До слова, за кордоном вони наразі перебувають у робочій поїздці.

Мурат Налкакіоглу з новою дівчиною / © instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакіоглу з новою дівчиною / © instagram.com/muratnalca

До всіх кадрів із брюнеткою бізнесмен додавав смайлики у вигляді червоного серця. Врешті, як виявилося, ця дівчина стала новою обраницею Налкакіоглу. Загадкову брюнетку звати Людмила. Вона працює фітнес-тренеркою в одній із мереж спортзалів. У спортсменки вже понад 13 років досвіду.

Мурат Налкакіоглу з новою дівчиною / © instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакіоглу з новою дівчиною / © instagram.com/muratnalca

Більше подробиць про їхні стосунки невідомо. Утім, вже деякий час Людмила з’являється у фотоблогу Мурата, зокрема, й на кадрах, які були зроблені в його будинку. Тож, очевидно, роман бізнесмена та фітнес-тренерки триває вже певний час. А познайомитися вони могли на роботі, адже Людмила також працює в компанії Мурата.

Мурат Налкакіоглу з новою дівчиною / © instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакіоглу з новою дівчиною / © instagram.com/muratnalca

Зазначимо, в Мурата Налкакіоглу доволі насичене особисте життя. Майже рік тому бізнесмен розійшовся з блогеркою Анастасією, з якою понад пів року перебував у стосунках та яка була вагітною від нього. А нещодавно Мурату приписували роман зі співачкою Іриною Білик. Щоправда, виконавиця всі чутки вже спростувала і розкрила, які між ними насправді стосунки.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie