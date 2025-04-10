Ексчоловік Ані Лорак закрутив новий роман і розсекретив свою обраницю

Мурат Налкакіоглу / © instagram.com/muratnalca

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Колишній чоловік скандальної співачки Ані Лорак — турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу — закрутив новий роман.

Про зміни в особистому житті Налкакіоглу оголосив у своєму Instagram. Зокрема, він опублікував відео, яке доповнив піснею Jerry Heil та MONATIK — “Вимолив”. На кадрах, які були зроблені в Стамбулі, Туреччина, Мурат обіймав загадкову обраницю. До слова, за кордоном вони наразі перебувають у робочій поїздці.

Мурат Налкакіоглу з новою дівчиною / © instagram.com/muratnalca

До всіх кадрів із брюнеткою бізнесмен додавав смайлики у вигляді червоного серця. Врешті, як виявилося, ця дівчина стала новою обраницею Налкакіоглу. Загадкову брюнетку звати Людмила. Вона працює фітнес-тренеркою в одній із мереж спортзалів. У спортсменки вже понад 13 років досвіду.

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Мурат Налкакіоглу з новою дівчиною / © instagram.com/muratnalca

Більше подробиць про їхні стосунки невідомо. Утім, вже деякий час Людмила з’являється у фотоблогу Мурата, зокрема, й на кадрах, які були зроблені в його будинку. Тож, очевидно, роман бізнесмена та фітнес-тренерки триває вже певний час. А познайомитися вони могли на роботі, адже Людмила також працює в компанії Мурата.

Мурат Налкакіоглу з новою дівчиною / © instagram.com/muratnalca

Зазначимо, в Мурата Налкакіоглу доволі насичене особисте життя. Майже рік тому бізнесмен розійшовся з блогеркою Анастасією, з якою понад пів року перебував у стосунках та яка була вагітною від нього. А нещодавно Мурату приписували роман зі співачкою Іриною Білик. Щоправда, виконавиця всі чутки вже спростувала і розкрила, які між ними насправді стосунки.