Ексчоловік Ані Лорак заявив, чи назавжди покинув Україну після другого розлучення

Колишній чоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу відреагував на чутки, що назавжди залишив Україну після другого розлучення.

Наразі Мурат перебуває на своїй батьківщині у Туреччині, звідки часто ділиться світлинами разом з 12-річною донькою Софією. Налчаджиоглу записав відео, у якому поділився, що інформація про його остаточний переїзд з України – це маячня.

"Мені надіслали якесь дивне відео, що я залишив Україну і так далі. Я зі своєю любою донькою просто відпочиваю. Я нічого не покинув, скоро повернуся. Залиште людей у спокої, не лізьте в особисте життя", - сказав бізнесмен.

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Як відомо, на початку 2000-х Мурат Налчаджиоглу переїхав до України з Туреччини, де будував ресторанний бізнес. Від початку повномасштабної війни Налчаджиоглу, який має турецьке громадянство, не виїхав з України, а залишився в нашій країні і підтримує воїнів, які боронять Україну від російських загарбників. Раніше Мурат пояснював своє рішення залишитися в Україні тим, що дуже любить нашу країну і залишати її, коли вона переживає не найкращі часи, "не його стиль".

Мурат Налчаджиоглу з дружиною Лілією / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Мурат Налчаджиоглу вдруге одружився у червні цього року / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

У червні цього року Налчаджиоглу одружився з українкою Лілією, проте останні декілька тижнів у Мережі обговорюють ймовірне розставання пари. Вони видалили спільні фото і відписалися одне від одного у соцмережі. Окрім того, днями Мурат позбувся свого статусу одруженого чоловіка.

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