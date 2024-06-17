Ексчоловік Ані Лорак здивував, як із новою пасією та 13-річною донькою відпочиває в Туреччині

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу, показався на відпочинку в Туреччині.

Компанію йому склала 13-річна донька Софія. Зокрема, дівчинка прилетіла до Туреччини, аби провести час із батьком. Бізнесмен показав, як зустрів Соню в аеропорту, а потім вони їхали разом в авто на відпочинок.

Мурат Налкакіоглу з донькою / Фото: instagram.com/muratnalca

Готель, де зупинився Мурат Налкакіоглу / Фото: instagram.com/muratnalca

Утім, увагу користувачів привернуло й те, що разом із ними була його нова пасія – блогерка Анастасія. Вона опублікувала фото з готелю, де також зупинився і Мурат. Утім, не лише це стало підтвердженням того, що пара після розриву відновила роман. Зокрема, і Мурат, і Анастасія знову опублікували спільні фото у фотоблогу.

Нова пасія Мурата Налкакіоглу відпочиває разом із ним / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Зазначимо, Мурат Налкакіоглу наприкінці минулого року закрутив роман із новою пасією. Щоправда, вже на початку літа цього року пара натякала на розрив та своєю поведінкою демонструвала, що більше не разом. Та, схоже, Мурат та Анастасія таки знайшли спільну мову і дали стосункам другий шанс. До речі, нещодавно бізнесмен святкував день народження. Тоді блогерка теж не втратила нагоди, аби привітати його зі святом.

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