Ексчоловік Ані Лорак зізнався, як переживає розрив з коханкою та з ким після цього зблизився

Анастасія також показала, як проводить свій час окремо від екса.

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу після розриву з коханкою, блогеркою і моделлю Анастасією показав своє дозвілля.

Так, у фотоблогу Мурат ділиться, що майже весь свій вільний час проводить за іграми з їхнім спільним цуценям Лакі, яке, вочевидь, після розриву бізнесмен залишив собі. Окрім того, після закінчення роману екс Лорак почав частіше публікувати цитати про важливість "не здаватися на шляху до мрій".

Мурат Налкакіоглу з домашнім улюбленцем / Фото: instagram.com/muratnalca

Тим часом Анастасія також, схоже, ні про що не шкодує та не впадає у відчай. Блогерка продовжила вести насичене та активне життя. Зокрема, хизується своїми візитами розкішних ресторанів і часто виїздить на відпочинок за місто у доволі відвертих образах, демонструючи свою підтягнуту фігуру. До слова, світлини модель також здебільшого підписує цитатами з роздумами про життя.

Ексдівчина Мурата Налкакіоглу / Фото: instagram.com/muratnalca

"Життя занадто... "одне". Прибери зі свого життя все, що не для тебе", - пише у фотоблогу Анастасія.

Цікаво, що колишні коханці видалили спільні фото з обох сторінок в Instagram і не згадують одне про одного, попри прохання підписників прояснити ситуацію й підтвердити розрив.

Зазначимо, пара оголосила про свої стосунки у січні цього року. Тоді вони майже одразу з'їхалися та завели домашнього улюбленця. Через деякий час Мурат навіть освідчився коханій і вони зробили парні татуювання. Вже у травні Анастасія повідомила про розставання. Що стало причиною раптового розриву – невідомо, бо колишні не дають жодних коментарів.

Нагадаємо, нещодавно Мурат Налкакіоглу показав підрослу доньку від Ані Лорак і публічно звернувся до неї.

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