Ексчоловік Ані Лорак зробив їхній 12-річній доньці коштовний подарунок за майже дві тисячі доларів

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакиоглу, потішив їхню спільну доньку неочікуваним подарунком.

У своєму Instagram Мурат вже показав, що саме подарував 12-річній Софії. Так, він потішив доньку новеньким телефоном. У подарунок на новорічні свята Софія отримала iPhone 15 білого кольору. Вартість такого телефону становить майже дві тисячі доларів.

Саме таким подарунком Мурат Налкакиоглу потішив доньку / Фото: instagram.com/muratnalca

Бізнесмен також показав, як дівчинка відреагувала на коштовний презент. Софія була неабияк рада отримати новий телефон, тож одразу розпакувала його та почала користуватися. До речі, Мурат також купив нові аксесуари для девайса.

Саме таким подарунком Мурат Налкакиоглу потішив доньку / Фото: instagram.com/muratnalca

Зазначимо, нині бізнесмен перебуває у Туреччині. Туди ж до нього прилетіла 12-річна донька від скандальної співачки Ані Лорак. Ймовірно, Софія проведе новорічні свята разом із татом та його ріднею. До речі, подарунок Мурат разом із донькою обирав одразу ж після приїзду до Стамбула, адже показував, як вони разом прогулювалися торговим центром.

Тим часом його дружина Лілія перебуває в Києві, куди нещодавно повернулася з-за кордону. Подейкують, що подружжя вже не разом. Самі вони не коментують свій ймовірний розрив, але своєю поведінкою дають зрозуміти, що в їхньому шлюбі дійсно не все гаразд.

Читайте також: