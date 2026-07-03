Ексчоловік Ані Лорак зустрівся з їхньою 15-річною донькою і здивував її дорослим виглядом

Мурат Налкакіоглу / © instagram.com/muratnalca

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Колишній чоловік скандальної співачки Ані Лорак — турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу — зустрівся з їхньою 15-річною донькою.

Вони обидва прибули до Туреччини, де живуть рідні підприємця. Там сімейство насолоджуватиметься літнім відпочинком та просто проводитиме час разом.

У своєму Instagram Мурат Налкакіоглу вже опублікував свіже фото з 15-річною Сонею. На знімку донька бізнесмена робила селфі, поки той мило позував позаду неї. Вони були одягнені у світле вбрання, а фото доповнили милим фільтром.

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Мурат Налкакіоглу з донькою / © instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакіоглу особливо не став підписувати фото з донькою. Тим часом у коментарях його з донькою просто засипали компліментами. Користувачі зазначили, що Соня виросла справжньою красунею, а деякі здивовано писали, що дівчина вже неабияк подорослішала.

Зазначимо, Мурат Налкакіоглу та Ані Лорак прожили в шлюбі майже 10 років, доки не розлучились у січні 2019-го. У пари є спільна донька Софія, якій зараз 15 років.

До речі, під час повномасштабної війни Ані Лорак показала свою позицію тим, що стала відмовчуватися про злочини росіян, залишилась в РФ та заробляє там криваві рублі. Згодом вона взагалі отримала російський паспорт. Та, попри це, у зрадниці виявили майно в Україні на мільйони доларів. Вже відомо, що є у власності скандальної артистки.

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