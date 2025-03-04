Ексчоловік Ані Лорак зустрівся з їхньою 13-річною донькою і приголомшив її дорослим виглядом

Колишній чоловік скандальної співачки Ані Лорак – турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу – зустрівся з їхньою спільною донькою.

Підприємець, який проживає в Україні, виїхав за кордон. Зокрема, Налкакіоглу вирушив до своєї рідної Туреччини. Він зупинився в Анталії. До Налкакіоглу прилетіла і його 13-річна донька від скандальної співачки Ані Лорак.

Мурат Налкакіоглу з донькою в Туреччині / Фото: instagram.com/muratnalca

Сімейство, ймовірно, зустрілося в аеропорту, а після цього вирушило до одного з місцевих готелів, де вони зупинилися. В Instagram-stories бізнесмен вже активно почав ділитися знімками з донькою. Він сфотографувався з Софією в ліфті, щоправда, приховав обличчя підлітка телефоном.

Мурат Налкакіоглу з донькою в Туреччині / Фото: instagram.com/muratnalca

Згодом сімейство повечеряло в ресторані під живу музику – гру на фортепіано. Мурат також показував Софію, яка насолоджувалася атмосферою. Щоправда, на кадрах дівчину тяжко розгледіти. Тим не менш, донька Налкакіоглу просто дивує своїм дорослим виглядом.

Мурат Налкакіоглу з донькою в Туреччині / Фото: instagram.com/muratnalca

Зазначимо, Софія – єдина донька Мурата Налкакіоглу. Дівчинку народила перша дружина бізнесмена – скандальна Ані Лорак. Після розлучення зі співачкою Мурат одружувався вдруге, але й цей шлюб завершився розривом. Наразі про особисте життя підприємця мало що відомо. Тим не менш, нещодавно в Мережі почали ширитися чутки про його роман з Іриною Білик. Пара плітки не підтверджує, а лише додає олії до вогню. Днями Мурат Налкакіоглу публічно позагравав до Ірини Білик.

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