Ексчоловік Ані Лорак зворушливо привітав падчерку з 9-річчям і зробив їй оригінальний сюрприз

У родині ексчоловіка Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу, свято. Донька його дружини Лілії святкує день народження.

Падчерці бізнесмена виповнилося дев'ять років. Від самого ранку подружжя вітало Олександру з днем народження. Тим часом Мурат підготував для дівчинки особливий подарунок. Він вручив Олександрі кошик з квітами. Згодом бізнесмен подарував дівчинці рожеву сумочку у вигляді фламінго.

Мурат Налчаджиоглу / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Як виявилося, донька Лілії хотіла на день народження саме такий подарунок. Однак згодом Мурат повернувся до будинку ще з однією іграшкою, на цей раз він подарував Саші ще більшого фламінго. Дівчина була неабияк рада подарунку, тож почала обіймати Мурата.

Мурат Налчаджиоглу / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Мурат Налчаджиоглу з падчеркою / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

День народження доньки Лілії подружжя святкувало у закладі, де була дитяча ігрова кімната. Вони запросили друзів Саші, яким організували розваги.

На завершення свята Лілія та Мурат винесли донечці чималого іменинного торта зі свічками. Саша радісно їх задувала та загадувала бажання.

Мурат Налчаджиоглу святкує день народження падчерки / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Нагадаємо, нещодавно донька Світлани Тарабарової святкувала день народження. Артистка показувала, який сюрприз влаштувала Марійці з нагоди 3-річчя.

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