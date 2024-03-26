Ексчоловік Анни Трінчер кардинально змінив імідж і повністю поголив волосся

Колишній чоловік співачки Анни Трінчер – блогер Олександр Волошин – став голомозим.

Таким чином блогер привернув увагу до збору коштів для закупівлі пікапів для ЗСУ. Зокрема, він постає у ролику зі своїм кумом, блогером Лесиком. Під ритми пісні Олександра Волошина "Пазли" вони закликали своїх шанувальників донатити й допомагати українському війську нищити окупантів.

Олександр Волошин став голомозим / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Тепер цю увагу треба спрямувати в правильне русло! Збираємо на пікапи для наших хлопців. Ціль – 2 млн грн, але хочеться зібрати більше! Впевнений, що ми з вами закриємо цей збір за один-два дні! Знаю, що всіх за*б*ла корупція, але якщо не ми, то хто? Я особисто відправив на ЗСУ, вже більше 3 млн грн і не збираюсь на цьому зупинятись. Давайте робити вітер", - написав під кадрами у фотоблогу Волошин.

Олександр Волошин став голомозим / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Олександр Волошин став голомозим / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Олександр Волошин став голомозим / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Своєю чергою, підписники у коментарях були вражені таким задумом блогерів:

Молодці! Просто браво. Все так шикарно продумати

Чекаю кандидатуру вашого дуету на Євробаченні

Ефектно з'явилися

Це шедевр. І дуже потужна місія! Дякую вам, хлопці

Нагадаємо, нещодавно блогер Олександр Волошин приголомшив подарунками від ексдружини Анни Трінчер і зізнався, чи зраджував їй у шлюбі.

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