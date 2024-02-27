Ексчоловік Анни Трінчер після розлучення неочікувано заспівав про стосунки зі стриптизеркою

Блогер, а віднедавна ще й співак Олександр Волошин потішив фанів новинкою.

Зірка Мережі випустив композицію, яка отримала назву "Пазли". У пісні Волошин заспівав про болісне кохання. Фани блогера встигли припустити, що композиція присвячена його колишній дружині, співачці Анні Трінчер. Однак Волошин встиг заперечити ці здогадки.

Виконавець пояснив, що в пісні йдеться про стосунки зі стриптизеркою. Така життєва ситуація сталася з його товаришем. Друг Волошина був у стосунках з дівчиною, яка танцювала еротичні танці, а він про це не знав. Коли дізнався, то хотів продовжити стосунки, але не зміг, бо кохана його обманювала.

"Це історія мого знайомого, який був у стосунках з дівчиною, яку неймовірно кохав, але дізнався, що вона працює стриптизеркою. Він тривалий час вагався, чи варто продовжувати ці стосунки, але через деякий час нарешті зрозумів, що не може бути з дівчиною, яка його обманювала, і вирішив поставити крапку, хоча продовжував кохати її. Я надихнувся цією історією і разом з авторами створив трек і кліп "Пазли", - поділився Волошин.

Своє ж особисте життя блогер не коментує. Зокрема, Олександр Волошин поки не готовий ділитися, як переживає розлучення з Анною Трінчер та чи готовий він до нових стосунків.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Волошин неабияк налякав прихильників. Блогер неочікувано опинився під крапельницею та розповів про самопочуття.

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