Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ексчоловік Анни Трінчер показав подарунки від неї за понад 50 тис. грн та зізнався, чи зраджував їй

Ексчоловік Анни Трінчер показав подарунки від неї за понад 50 тис. грн та зізнався, чи зраджував їй

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Олександр Волошин також розповів про складні стосунки між татом і мамою.

Колишній чоловік співачки Анни Трінчер – блогер Олександр Волошин – показав, що дарувала йому ексобраниця, та відповів, чи зраджував він їй.

Як зізнався Олександр, у стосунках з Анною він отримав чималу колекцію коштовних годинників відомих брендів. Блогер розповів, що ніколи собі не купував їх самостійно. Натомість тепер він зберігає три подарунки в спеціальній скриньці.

Олександр Волошин показав подарунки від ексдружини Анни Трінчер / ©
Олександр Волошин показав подарунки від ексдружини Анни Трінчер

Також блогер одразу заперечив, що зраджував у стосунках з Анною. І додав, що на власні очі у дитинстві бачив наслідки цього, тому ніколи б не вчинив так з коханою людиною.

"Наліво не ходив, тому що в мене рідний тато такий, який полюбляв цю історію. І я бачив, як мамі від цього було гидко, погано і тому, в мене така асоціація і тригер не дуже гарний склався з дитинства. Дуже багато в мене знайомих роблять так і навіть пропонували мені цю історію, але я був непохитним весь цей час, тому не ходив",  - зізнався Олександр у програмі від "Люкс ФМ".

Олександр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx
Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Наразі блогер не квапиться будувати нові стосунки, адже намагається сконцентруватися на власній кар'єрі.

"У мене просто дуже багато роботи і немає часу, тому що з дівчатами треба спілкуватися, приділяти їм час, увагу, навіть якщо це вільні стосунки. А у мене весь час йде на роботу", - додав зірка Мережі.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Волошин розсекретив свої заробітки й відповів, звідки у нього три квартири у Києві.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація