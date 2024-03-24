Ексчоловік Анни Трінчер показав подарунки від неї за понад 50 тис. грн та зізнався, чи зраджував їй

Колишній чоловік співачки Анни Трінчер – блогер Олександр Волошин – показав, що дарувала йому ексобраниця, та відповів, чи зраджував він їй.

Як зізнався Олександр, у стосунках з Анною він отримав чималу колекцію коштовних годинників відомих брендів. Блогер розповів, що ніколи собі не купував їх самостійно. Натомість тепер він зберігає три подарунки в спеціальній скриньці.

Олександр Волошин показав подарунки від ексдружини Анни Трінчер

Також блогер одразу заперечив, що зраджував у стосунках з Анною. І додав, що на власні очі у дитинстві бачив наслідки цього, тому ніколи б не вчинив так з коханою людиною.

"Наліво не ходив, тому що в мене рідний тато такий, який полюбляв цю історію. І я бачив, як мамі від цього було гидко, погано і тому, в мене така асоціація і тригер не дуже гарний склався з дитинства. Дуже багато в мене знайомих роблять так і навіть пропонували мені цю історію, але я був непохитним весь цей час, тому не ходив", - зізнався Олександр у програмі від "Люкс ФМ".

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Наразі блогер не квапиться будувати нові стосунки, адже намагається сконцентруватися на власній кар'єрі.

"У мене просто дуже багато роботи і немає часу, тому що з дівчатами треба спілкуватися, приділяти їм час, увагу, навіть якщо це вільні стосунки. А у мене весь час йде на роботу", - додав зірка Мережі.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Волошин розсекретив свої заробітки й відповів, звідки у нього три квартири у Києві.

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