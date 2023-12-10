Ексчоловік Анни Трінчер показав свою квартиру, до якої переїхав після розлучення

Колишній чоловік співачки Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин показав квартиру, до якої переїхав після розлучення з артисткою.

На сторінці в Instagram Волошин розмістив відео, у якому провів румтур своїм новим житлом. Як зізнався Волошин, площа його квартири, яку він, до речі, орендує, складає 150 кв метрів.

Тут є два санвузли – один для гостей, інший – особисто для Волошина, величезна шафа, простора гостьова, кухня у світлих тонах, гардеробна. Показав Олександр й свій кабінет та робоче місце, де стоїть його комп'ютер. Ну, і врешті, показав блогер й свою спальню. Щоправда, коли він туди зайшов, там вже хтось спаав. Фани припустили, що це ведучий та блогер Богдан Шелудяк, з яким Олександр добре товаришує.

Ексчоловік Анни Трінчер показав квартиру, до якої з'їхав після розлучення

Волошин випередив запитання від шанувальників щодо того, навіщо він орендує квартиру, якщо у нього в Києві є три свої:

"Передбачую одразу запитання: "В тебе ж є свої квартири, навіщо ти знімаєш?". Тому одразу ж і даю відповідь! В мене три квартири в Києві, але дві з них без ремонту, а одна розташована далеко від центру, плюс вона невелика (50 кв метрів)! А мені важливо, щоб місце в якому я живу було просторим!" – пояснив Волошин.

Також Олександр поділився, що його орендоване житло розташоване ближче до центру, що теж для нього є важливим:

"Коли я пожив декілька місяців за містом, у будинку - я зрозумів, що жити в центрі Києва найкраще, що придумало людство", - додав блогер.

Нагадаємо, тим часом Анна Трінчер повідомила, що вони з Олександром Волошиним не змогли подати документи для офіційного розірвання шлюбу. Тоді ж артистка назвала причину.

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