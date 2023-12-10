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Ексчоловік Анни Трінчер показав свою квартиру, до якої переїхав після розлучення

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Ексчоловік Анни Трінчер показав свою квартиру, до якої переїхав після розлучення

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Площа нового житла Олександра Волошина складає 130 кв метрів.

Колишній чоловік співачки Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин показав квартиру, до якої переїхав після розлучення з артисткою.

На сторінці в Instagram Волошин розмістив відео, у якому провів румтур своїм новим житлом. Як зізнався Волошин, площа його квартири, яку він, до речі, орендує, складає 150 кв метрів.

Тут є два санвузли – один для гостей, інший – особисто для Волошина, величезна шафа, простора гостьова, кухня у світлих тонах, гардеробна. Показав Олександр й свій кабінет та робоче місце, де стоїть його комп'ютер. Ну, і врешті, показав блогер й свою спальню. Щоправда, коли він туди зайшов, там вже хтось спаав. Фани припустили, що це ведучий та блогер Богдан Шелудяк, з яким Олександр добре товаришує.

Ексчоловік Анни Трінчер показав квартиру, до якої з'їхав після розлучення

Ексчоловік Анни Трінчер показав квартиру, до якої з'їхав після розлучення

Волошин випередив запитання від шанувальників щодо того, навіщо він орендує квартиру, якщо у нього в Києві є три свої:

"Передбачую одразу запитання: "В тебе ж є свої квартири, навіщо ти знімаєш?". Тому одразу ж і даю відповідь! В мене три квартири в Києві, але дві з них без ремонту, а одна розташована далеко від центру, плюс вона невелика (50 кв метрів)! А мені важливо, щоб місце в якому я живу було просторим!" – пояснив Волошин.

Також Олександр поділився, що його орендоване житло розташоване ближче до центру, що теж для нього є важливим:

"Коли я пожив декілька місяців за містом, у будинку - я зрозумів, що жити в центрі Києва найкраще, що придумало людство", - додав блогер.

Нагадаємо, тим часом Анна Трінчер повідомила, що вони з Олександром Волошиним не змогли подати документи для офіційного розірвання шлюбу. Тоді ж артистка назвала причину.

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Дата публікації
Перегляди
2967
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