Ексчоловік Анни Трінчер розсекретив свої заробітки і здивував, як у Києві купив три квартири

Колишній чоловік співачки Анни Трінчер - блогер Олександр Волошин - розсекретив свої заробітки, а також зізнався, як у Києві купив три квартири.

Зірка Мережі поділився, що в нього є багато напрямків, які приносять йому дохід. Зокрема, він займається продюсуванням інших блогерів, має YouTube-проєкти та працює з криптовалютою.

"Направлень насправді дуже багато. Це і продюсування. У мене є декілька блогерів, з якими ми робимо запуски на інфопродукти. Я роблю свої запуски, криптовалюта, YouTube-проєкти, іноді реклама в Instagram, але за дуже дорого. Якось дуже багато всього, я й не назву все", - поділився блогер на шоу "33 запитання від Люкс ФМ".

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Свій точний заробіток Олександр Волошин не став називати, адже не хоче під час війни хизуватися цим. Утім, скільки найбільше на місяць вдалося заробити, зірка Мережі все ж таки натякнув – це 100 тисяч доларів.

"Я про цифри, напевно, не дуже хотів би говорити, бо зараз не той час, коли треба цим хизуватися", - наголосив Волошин.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

За час своєї кар'єри блогеру вдалося придбати три квартири у Києві: дві в новобудові без ремонту, а одна вже з ремонтом на Сирці. До речі, першу оселю Волошин купив завдяки мамі, адже вона на цьому наполягла.

"Одна в мене квартира з ремонтом. Розташована на Сирці. Дві квартири в мене без ремонту, вони розташовані в новобудові. Ті, що без ремонту, 90 квадратних метрів, а та, що з ремонтом – 55. Перша квартира з'явилася чотири роки тому, бо мама сказала: "Купи, Сашо, квартиру, бо я буду не спати ночами". Я і купив", - зізнався блогер.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Нагадаємо, нещодавно співачка Злата Огнєвіч розповіла про свої заробітки. Також виконавиця здивувала, що має борг у розмірі близько 700 тис. грн.

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