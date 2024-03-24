Ексчоловік Анни Трінчер розсекретив свої заробітки і здивував, як у Києві купив три квартири

Також блогер зізнався, що йому приносить дохід.
Колишній чоловік співачки Анни Трінчер - блогер Олександр Волошин - розсекретив свої заробітки, а також зізнався, як у Києві купив три квартири.
Зірка Мережі поділився, що в нього є багато напрямків, які приносять йому дохід. Зокрема, він займається продюсуванням інших блогерів, має YouTube-проєкти та працює з криптовалютою.
"Направлень насправді дуже багато. Це і продюсування. У мене є декілька блогерів, з якими ми робимо запуски на інфопродукти. Я роблю свої запуски, криптовалюта, YouTube-проєкти, іноді реклама в Instagram, але за дуже дорого. Якось дуже багато всього, я й не назву все", - поділився блогер на шоу "33 запитання від Люкс ФМ".
Свій точний заробіток Олександр Волошин не став називати, адже не хоче під час війни хизуватися цим. Утім, скільки найбільше на місяць вдалося заробити, зірка Мережі все ж таки натякнув – це 100 тисяч доларів.
"Я про цифри, напевно, не дуже хотів би говорити, бо зараз не той час, коли треба цим хизуватися", - наголосив Волошин.
За час своєї кар'єри блогеру вдалося придбати три квартири у Києві: дві в новобудові без ремонту, а одна вже з ремонтом на Сирці. До речі, першу оселю Волошин купив завдяки мамі, адже вона на цьому наполягла.
"Одна в мене квартира з ремонтом. Розташована на Сирці. Дві квартири в мене без ремонту, вони розташовані в новобудові. Ті, що без ремонту, 90 квадратних метрів, а та, що з ремонтом – 55. Перша квартира з'явилася чотири роки тому, бо мама сказала: "Купи, Сашо, квартиру, бо я буду не спати ночами". Я і купив", - зізнався блогер.
Нагадаємо, нещодавно співачка Злата Огнєвіч розповіла про свої заробітки. Також виконавиця здивувала, що має борг у розмірі близько 700 тис. грн.
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