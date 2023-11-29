Ексчоловік Анни Трінчер відповів на закиди, що їхні стосунки і шлюб були хайпом

Олександр Волошин відреагував на коментарі, що він зустрічався з виконавицею лише задля збільшення охоплень в Мережі.

Колишній чоловік співачки Анни Трінчер, блогер та бізнесмен Олександр Волошин, відповів на закиди, що зустрічався та одружився зі співачкою лише заради хайпу.

Так, пара 28 листопада оголосила, що розлучається. Думки шанувальників розділилася. Одні почали активно підтримувати Анну та критикувати Олександра, а інші ж взагалі звинувачувати колишнє подружжя, що вони хайпують на розриві.

Волошин не став мовчати та вирішив відповісти на звинувачення користувачів. Він зазначив, що йому прикро читати подібні коментарі в Мережі. Блогер пригадав, як закохався у співачку та добивався її прихильності. Зокрема, Анна не одразу погодилася з ним зустрічатися та навіть відмовилася, коли він вперше запропонував їй стати його дружиною.

Олександр Волошин, Анна Трінчер / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Такі коментарі дуже сумно читати. Я хочу дати відповідь, але перед цим давайте згадаємо, як я освідчувався Ані вперше, вона мені відмовила. А це Сашко не здався, бо дуже закохався, і через пів року спробував знову. Мені вдалося підкорити її сердечко", - пригадав блогер.

Олександр Волошин, Анна Трінчер / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

За словами Волошина, рішення розлучитися було для нього нелегким. Він не так бачив їхнє майбутнє. Однак, блогер з усмішкою згадує їхні стосунки і вдячний артистці за їхні стосунки.

"Ну а потім прийняв дуже серйозне рішення і, на жаль, все закінчилося не так, як ми мріяли…Але! Я був безмежно щасливий ці 2,5 роки! Я дуже радий, що саме Аня була моєю першою дружиною", - додав Олександр.

Олександр Волошин, Анна Трінчер / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Волошин наголосив, що в нього були серйозні почуття до Трінчер. За його словами, він би просто не міг хайпувати та грати у стосунки з людиною, яку не кохає. Тож у соцмережах подружжя не транслювало картину сімейного життя, а дійсно було щасливиме одне з одним.

"Здорові люди після цього всього самі проаналізують і зрозуміють, що людина, яка не має почуттів і робить це заради якоїсь вигоди, щоб в нього в сторіз була дівчина, підняти охоплення і хайпонути, це неможливо. Подивіться на ті погляди між нами, подивіться на наші очі і вам все стане одразу зрозуміло. Якщо говорити вже відверто і чесно, якщо ви проаналізуєте причини розриву, то ви зрозумієте, що я та людина, яка не може перебувати у стосунках, коли немає почуттів. Саме тому було просто неможливо створити картинку, щоб грати на камеру. Все було настільки по-справжньому, наскільки ви все бачили в соцмережах", - наголосив блогер.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Нагадаємо, саме Олександр Волошин прийняв рішення розлучитися. Раніше блогер пояснив, чому покинув Анну Трінчер та як до цього причетний його батько.

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