Ексчоловік Анни Трінчер вперше зізнався, чому вирішив її покинути і як на це вплинув його батько

Колишній чоловік співачки Анни Трінчер, блогер та бізнесмен Олександр Волошин вперше пояснив, чому прийняв рішення розірвати їхній шлюб.

На сторінці в Instagram Волошин залишив розгорнутий пост з поясненням. У ньому Олександр чесно зізнався, що просто "перегорів" і не захотів мучити свою на той момент дружину:

"Я дав обіцянку собі: якщо я буду в стосунках відчувати, що перегораю, то маю зробити все, щоб прибрати це, або ж сказати про це людині і не допустити зі своєю сторони "аб'юзивної" поведінки. Саме це я і зробив зараз. Я прийшов до Ані і чесно все розповів", - поділився блогер.

Він також зізнався, що дуже не хотів бути таким, як його батько, з яким він не спілкується. Тому для себе прийняв рішення, що якщо його почуття до Трінчер минули, він не стане з неї знущатися і буде відвертим:

"Багато з вас знають, що в мене немає рідного батька, точніше він живий, але в моєму житті його немає. Проте мало хто знає, що батько знущався над моєю мамою.. Так, іноді він знущався фізично, але більше морально… Він не приділяв їй увагу, не забезпечував її, він постійно зникав з друзями і не лише, матюкався і верещав на маму. В моїй голові це закарбувалось, але не як модель правильної поведінки, а навпаки. Я дуже любив і люблю свою маму. І коли бачив, як якийсь мужик робить їй боляче - боляче було і мені! Я знав, і знаю зараз, що не буду таким як він! Я ніколи не буду поводитися з жінками так, як поводиться він", - пояснив Волошин.

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Нагадаємо, що днями Анна Трінчер та Олександр Волошин приголомшили свої прихильників новиною, що розлучаються через рік після весілля. Трінчер у сльозах розповіла, що ініціатором розриву став її чоловік.

Читайте також: