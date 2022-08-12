Ексчоловік Брітні Спірс оприлюднив жорстке відео, де артистка кричить на своїх синів

Колишній чоловік співачки Брітні Спірс Кевін Федерлайн вирішив вже не словом, а ділом довести, що артистка погано ставилася до їхніх двох синів.

Так, ексчоловік Брітні Спірс Кевін Федерлайн оприлюднив емоційне відео, на якому видно, як артистка спілкується зі своїми синами Шоном Престоном та Джейденом Джеймсом.

Цим самим Федерлайн хотів продемонструвати, наскільки суперечливими, за його словами, були стосунки Спірс з хлопцями протягом багатьох років. У своєму Instagram ексчоловік Спірс опублікував декілька відео, які навіть дуже дискредитують зірку:

"Я не можу сидіти склавши руки і дозволяти таким чином звинувачувати моїх синів після того, що вони пережили. Як би це не було для нас боляче, ми всією родиною вирішили опублікувати ці відео. Вони були зафільмовані, коли хлопцям було по 11 і 12 років. Це навіть не найгірше. Брехня повинна припинитися. Я сподіваюся, що наші діти виростуть кращими, ніж це", - прокоментував відео Федерлайн.

Брітні Спірс та Кевін Федерлайн / Фото: Getty Images

Втім, згодом Кевін видалив ці відео з Instagram, однак їх встигло зберегти видання TMZ.

У першому відео Брітні сперечається з хлопцями перед сном, вигукуючи: "Це мій дім, якщо я хочу зайти сюди і дати тобі лосьйон для обличчя, тому що він грубий, а ти мені кажеш лише: "Все добре" , "все добре". "НІ, це не добре". Краще вам усім почати поважати мене, ви зрозуміли?" – говорить у відео Спірс.

Відео закінчується тим, що розлючена Брітні каже: "Ви всі повинні почати ставитися до мене як до гідної жінки. Я жінка, гаразд? Будьте до мене добрі. Ви розумієте?".

Друге відео, зняте під час поїздки на автомобілі, схоже на суперечку, пов'язану з тим, що Шон Престон не взув взуття. У відео чутно, як хлопці сперечаються з Брітні через те, що вона забрала телефон Шона.

Зазначимо, що скандальне відео Кевін Федерлайн опублікував після того, як Брітні Спірс опублікувала в Instagram пост, в якому назвала поведінку своїх 15-річного і 16-річного синів "ненависною". Артистка тоді зазначила, що сини ніколи не хотіли проводити з нею час, коли вони бачилися.

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