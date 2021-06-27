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Ексчоловік Брітні Спірс прокоментував її скандальну заяву у суді проти опіки батька

Ексчоловік Брітні Спірс прокоментував її скандальну заяву у суді проти опіки батька

Getty Images

Кевін Федерлайн намагається триматися якнайдалі від скандалу.

Колишній чоловік Брітні Спірс, Кевін Федерлайн, який виховує їхніх двох спільних синів, відреагував на ситуацію навколо суду щодо опіки і прокоментував відверті заяви співачки.

Так, танцівник виявився не багатослівним, зазачивши лише, що він хоче, щоб вона була щасливою.

"Все, чого я хочу для Брітні, - це щоб вона була щаслива і здорова", - зазначив Кевін.

А от адвокат Кевіна виявився більш багатослівним та зазначив, що колишній бажає зірці скоріше оговтатися від переживань, пов'язаних з опікунством.

"Кевін її у всьому підтримує. Ця ситуація позначилася на ній згубно і зачепила її душевний стан. Тому він хоче, щоб Спірс жила в здоровій атмосфері, а у дітей була можливість її відвідувати", - зазначив адвокат у коментарі виданню ET Online та наголосив на тому, що Федерлайн намагається триматися якнайдалі від скандалу.

Нагадаємо, днями весь світ схолихнув виступ Брітні Спірс у суді у справі щодо звільнення її від опіки батька. Зірка дала свідчення, що не може більше жити в рамках конролю свого батька і наголосила, що не володіє своїм життям і хоче повернути свої права.