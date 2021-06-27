Ексчоловік Брітні Спірс прокоментував її скандальну заяву у суді проти опіки батька

Кевін Федерлайн намагається триматися якнайдалі від скандалу.

Колишній чоловік Брітні Спірс, Кевін Федерлайн, який виховує їхніх двох спільних синів, відреагував на ситуацію навколо суду щодо опіки і прокоментував відверті заяви співачки.

Так, танцівник виявився не багатослівним, зазачивши лише, що він хоче, щоб вона була щасливою.

"Все, чого я хочу для Брітні, - це щоб вона була щаслива і здорова", - зазначив Кевін.

А от адвокат Кевіна виявився більш багатослівним та зазначив, що колишній бажає зірці скоріше оговтатися від переживань, пов'язаних з опікунством.

"Кевін її у всьому підтримує. Ця ситуація позначилася на ній згубно і зачепила її душевний стан. Тому він хоче, щоб Спірс жила в здоровій атмосфері, а у дітей була можливість її відвідувати", - зазначив адвокат у коментарі виданню ET Online та наголосив на тому, що Федерлайн намагається триматися якнайдалі від скандалу.

Нагадаємо, днями весь світ схолихнув виступ Брітні Спірс у суді у справі щодо звільнення її від опіки батька. Зірка дала свідчення, що не може більше жити в рамках конролю свого батька і наголосила, що не володіє своїм життям і хоче повернути свої права.

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