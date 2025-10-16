Ексчоловік Брітні Спірс шокував, як вона з ножами вдиралась до кімнати синів: артистка відповіла

Брітні Спірс та Кевін Федерлайн / © Getty Images

Колишній чоловік американської співачки Брітні Спірс – Кевін Федерлайн – шокував заявою про зради в їхньому шлюбі і як артистка з ножами вдиралась до кімнати синів.

Так, ексобранець виконавиці готує до випуску свої мемуари. Там він вкотре зачепив тему стосунків з артисткою. Федерлайн називає роки життя з виконавицею "жахливими". Мовляв, він стикався з неадекватною поведінкою Брітні, терпів її зради і що вона вживала наркотичні речовини та мала алкогольну залежність.

Нині ж Федерлайн стверджує, що серйозно занепокоєний психічним станом колишньої дружини. Він говорить, що скасування опікунства – помилка. Колишній чоловік виконавиці стверджує, що в нього складається враження, ніби вона "котиться до чогось незворотного", пише The New York Times.

Брітні Спірс / © Associated Press

Також Федерлайн видав заяву про її стосунки з синами. Так, Джейден і Шон відновили спілкування з мамою. Утім, Федерлайн стверджує, що діти не хочуть повертатися до будинку співачки через її поведінку. Вони нібито розповіли йому, як вночі прокидалися і застали в їхній кімнаті Спірс із ножами.

"Іноді вони прокидалися вночі й бачили, як вона мовчки стоїть у дверях, спостерігаючи, як вони сплять: "О, ви не спите?" — з ножем у руці. Потім вона поверталася і йшла геть без пояснень", - стверджує Федерлайн.

Брітні Спірс відреагувала на скандальні мемуари свого колишнього чоловіка. Артистка заявила, що постійно страждає від газлайтингу з боку ексобранця. Співачка стверджує, що все, чого вона хоче, це налагодити стосунки з синами, яких постійно переконують в тому, що їхня матір – погана. За словами артистки, саме через Федерлайна вона не бачиться з дітьми.

Брітні Спірс та Кевін Федерлайн / © Getty Images

"Я завжди мріяла лише про спокійне життя зі своїми синами. Хотіла, щоб вони були частиною мого світу. Але, на жаль, вони росли в атмосфері неповаги до мене від батька. Один син бачив мене лише 45 хвилин за останні п'ять років, інший – лише чотири рази. Невинна брехня з цієї книги обрушилася на мене", - видала Брітні.

Представники артистки теж зробили заяву. Вони зазначили, що термін виплатів аліментів на синів минув. За їхніми словами, таким чином Федерлайн намагається нажитися на імені його колишньої дружини.

Зазначимо, Брітні Спірс та Кевін Федерлайн перебували в шлюбі від 2004-го до 2006 року. У пари є двоє спільних синів – Шон та Джейден. Після їхнього розлучення опіка над дітьми перейшла до Федерлайна, оскільки співачку визнали недієздатною.

Нагадаємо, нещодавно Брітні Спірс жорстко впала зі сходів. Артистка показала синці та забої на своєму тілі.