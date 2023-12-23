Ексчоловік Брітні Спірс шокував схудненням на 18 кг після розлучення з зіркою

Ексчоловік американської попзірки Брітні Спірс, фітнес-тренер Сем Асгарі після розлучення з артисткою приголомшив змінами у зовнішності.

Як зізнався 29-річний Асгарі, після розриву зі співачкою він схуднув на 18 кілограмів. Зайвої ваги йому вдалося позбутися за п'ять місяців. Модель пояснив, що в нього з'явилося більше часу на себе, тож він не став його гаяти дарма:

"За останні п'ять місяців у мене відбулася невелика трансформація, внаслідок якої я втратив близько 16-18 кг. Іноді, коли ви перебуваєте в ситуації, коли вам не обов'язково зосереджуватися на собі, вам може бути складно помітити (зміни вашої статури – прим.ред.), але всі інші це помічають", - сказав Сем Асгарі, пише Page Six.

Фітнес-тренер, який подав на розлучення з Брітні Спірс у серпні цього року, сказав, що нещодавно він пережив "духовний" та "енергетичний" зсув.

"У мене більше часу, щоб зосередитися на собі. Коли ти сам по собі та самотній – це справді хороша нагода зосередитися на собі", - пояснив він.

Сем Асгарі до і після схуднення / Фото: instagram.com/samasghari

Асгарі додав, що, хоча трансформація з його тілом відбулася після розриву зі співачкою, це не є актом помсти. Модель називає це "чимось на зразок любові до себе":

"Іноді ти занадто зациклюєшся на собі", - поділився він, додавши, що "любов до себе - це те, що повинен практикувати кожен".

Нагадаємо, що поки Сем Асгарі зосереджувався на собі і приводив своє тіло до форми, Брітні Спірс на самоті сумувала не довго. Так, після розлучення артистка почала активно постити неоднозначні фото і відео зі своїми помічниками-чоловіками.

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