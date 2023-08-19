Чоловік Брітні Спірс Сем Асгарі шокував зовнішнім виглядом до зустрічі з нею: беззубий та гладкий

Ексчоловік співачки Брітні Спірс, фітнес-тренер Сем Асгарі на тлі розлучення з артисткою опинився у центрі уваги папараці.

Так, іноземні ЗМІ вирішили пригадати, який вигляд мав 29-річний Сем Асгарі ще до зустрічі з зіркою. Судячи з кадрів, які з'явилися у Мережі, колишній обранець артистки доклав чимало зусиль, аби стати затребуваною моделлю та, врешті, закохати у себе Брітні.

Перш ніж стати популярним, Сем Асгарі мав зайву вагу та серйозні проблеми з зубами, пише The Sun.

Ексчоловік Брітні Спірс Сем Асгарі

Ексчоловік Брітні Спірс Сем Асгарі до і після популярності / Фото: instagram.com/samasghari

Ексчоловік Брітні Спірс Сем Асгарі / Фото: instagram.com/samasghari

Сем разом з батьками у 12-річному віці з Ірану переїхав до США. В Америці хлопець розпочав кар'єру футболіста в коледжі. Та згодом йог овиключили з команди, тож він змінив напрямок та поступив на факультет кримінального правосуддя.

Ексчоловік Брітні Спірс Сем Асгарі мав зайву вагу / Фото: instagram.com/samasghari

Вимушений влаштуватися на три роботи, щоб пробитися, Сем раніше розповідав, що їв нездорову їжу, щоб пережити непрості дні.

Ексчоловік Брітні Спірс Сем Асгарі мав зайву вагу / Фото: instagram.com/samasghari

Ексчоловік Брітні Спірс Сем Асгарі / Фото: instagram.com/samasghari

На фото "до" Сема можна побачити до того, як він скинув понад 45 кг. На приголомшливих знімках також видно його сильно зруйновані зуби, перш ніж він вставив імпланти і коронки, аби мати голлівудську усмішку.

Ексчоловік Брітні Спірс Сем Асгарі мав проблеми з зубами / Фото: instagram.com/samasghari

Після свого перетворення Сем знявся у музичному відео на сингл Брітні Slumber Party, після чого в них зав'язався роман.

Нагадаємо, днями стало відомо що Брітні Спірс та Сем Асгарі прийняли рішення розлучитися після 6 років стосунків та 14 місяців шлюбу. Першим розрив з артисткою прокоментував Сем. Він зазначив, що вони розлучаються з повагою одне до одного. Згодом на розрив відреагувала і Брітні. Вона у фотоблогу запостила відео зі своїми дивакуватими танцями, де постала у мінітрусах, які з неї ледь не злетіли.

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