Чоловік Брітні Спірс Сем Асгарі шокував зовнішнім виглядом до зустрічі з нею: беззубий та гладкий

Фітнес-тренер пророрбив чималу роботу над собою, аби стати справжнім красенем.
Ексчоловік співачки Брітні Спірс, фітнес-тренер Сем Асгарі на тлі розлучення з артисткою опинився у центрі уваги папараці.
Так, іноземні ЗМІ вирішили пригадати, який вигляд мав 29-річний Сем Асгарі ще до зустрічі з зіркою. Судячи з кадрів, які з'явилися у Мережі, колишній обранець артистки доклав чимало зусиль, аби стати затребуваною моделлю та, врешті, закохати у себе Брітні.
Перш ніж стати популярним, Сем Асгарі мав зайву вагу та серйозні проблеми з зубами, пише The Sun.
Сем разом з батьками у 12-річному віці з Ірану переїхав до США. В Америці хлопець розпочав кар'єру футболіста в коледжі. Та згодом йог овиключили з команди, тож він змінив напрямок та поступив на факультет кримінального правосуддя.
Вимушений влаштуватися на три роботи, щоб пробитися, Сем раніше розповідав, що їв нездорову їжу, щоб пережити непрості дні.
На фото "до" Сема можна побачити до того, як він скинув понад 45 кг. На приголомшливих знімках також видно його сильно зруйновані зуби, перш ніж він вставив імпланти і коронки, аби мати голлівудську усмішку.
Після свого перетворення Сем знявся у музичному відео на сингл Брітні Slumber Party, після чого в них зав'язався роман.
Нагадаємо, днями стало відомо що Брітні Спірс та Сем Асгарі прийняли рішення розлучитися після 6 років стосунків та 14 місяців шлюбу. Першим розрив з артисткою прокоментував Сем. Він зазначив, що вони розлучаються з повагою одне до одного. Згодом на розрив відреагувала і Брітні. Вона у фотоблогу запостила відео зі своїми дивакуватими танцями, де постала у мінітрусах, які з неї ледь не злетіли.
Читайте також: