Ексчоловік Дорофєєвої несподівано з‘явився на "Голосі країни-12" та подарував квіти іншій

Ексчоловік тренерки "Голосу країни-12" Наді Дорофєєвої, співак Володимир Дантес, несподівано з’явився на сцені вокального шоу.

У першому епізоді "Нокаутів" одна з учасниць команди Наді Дорофєєвої, Наталія Миколаєнко, виконала свій кавер на пісню Дантеса "Саша".

Несподівано після виступу вокалістки на сцену вийшов сам Володимир. Співак вирішив подякувати дівчині за таке виконання та подарував їй букет квітів.

А ось Дорофєєва попросила ексчоловіка заспівати разом зі своєю підопічною, на що Дантес із радістю погодився.

Зірковій тренерці дуже сподобалася індивідуальність та запальний виступ Наталі. Розділив думку Дорофєєвої і її радник Артем Пивоваров, втім співак зазначив, що пісня трошки не підійшла по стилю дівчині, тому запропонував їй заспівати уривок зі свого треку. Після обговорень Надя запропонувала Наталі зайняти один з трьох стільців у її команді.

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