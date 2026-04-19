Ексчоловік Дженніфер Еністон вперше став батьком та показав фото новонародженого сина

54-річний Джастін Теру став татом і одразу розчулив Мережу.

Джастін Теру

Джастін Теру / © Associated Press

Колишній акторки Дженніфер Еністон — 54-річний актор Джастін Теру вперше став батьком — у нього народився син від дружини Ніколь Брайдон Блум, і він уже поділився першим фото з немовлям.

Новиною Теру поділився у своїх соцмережах з емоціями, які складно не відчути. У його Instagram з’явився чорно-білий кадр, де малюк спокійно спить у нього на грудях. Камера фіксує момент максимальної близькості. Подружжя одразу розкрило стать дитини, але ім’я поки залишили в секреті. Публікацію швидко підхопили фанати, а коментарі заполонили привітання. Це перша дитина для Джастіна.

«Він тут. Ми дуже його любимо», — коротко написав актор.

Джастін Теру / © instagram.com/justintheroux

Пізніше з’явилися деталі, що поповнення в родині сталося у суботу, 18 квітня. Знімок, яким поділилися батьки, передає атмосферу перших днів — малюк загорнутий у ковдру, а Теру обережно тримає його біля себе.

Для актора це новий етап після гучних стосунків у минулому. Роман Теру та Блум почався з неочікуваної появи разом на світському заході. Згодом їх дедалі частіше бачили як пару, а в серпні 2024 року стало відомо про заручини. Весілля відбулося у березні 2025-го. Вже наприкінці того ж року з’явилися перші чутки про вагітність, які тепер отримали своє підтвердження — у вигляді маленької історії, що тільки починається.

Джастін Теру з дружиною Ніколь Брайдон Блум / © Associated Press

Раніше Теру перебував у шлюбі з Дженніфер Еністон — вони одружилися у 2015-му після знайомства на знімальному майданчику, але через три роки розійшлися, зберігши теплі стосунки.

Джастін Теру та Дженніфер Еністон / © Reuters

