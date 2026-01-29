Ексчоловік Дженніфер Лопес Марк Ентоні стане батьком увосьме: його молода дружина вагітна

Марк Ентоні з дружиною / © Associated Press

Реклама

Ексчоловік американської співачки Дженніфер Лопес – музикант Марк Ентоні – стане батьком увосьме.

Молода дружина артиста – 26-річна модель Надя Фаррейра - вагітна. Радісною новиною подружжя поділилась в Instagram, опублікувавши спільний допис. Закохані символічно розкрили майбутнє поповнення в родині у третю річницю їхнього шлюбу.

Пара опублікувала фото, на якому Фаррейра демонструє свій помітно округлий животик. Тим часом Марк Ентоні з їхній сином обережно поклали на нього руки. Як зазначили закоханні, у третю річницю шлюбу вони отримали просто неймовірний подарунок.

Реклама

"Який чудовий подарунок дає нам життя. Марко збирається стати старшим братом", - зазначили закохані.

Дружина Марка Ентоні вагітна / © instagram.com/marcanthony

До слова, для Марка Ентоні та Наді Фаррейри, які уклали шлюб 28 січня 2023 року, ця дитина стане другою. Пара вже виховує спільного сина Марко, який народився 2023-го.

Також Марк Ентоні від колишніх стосунків виховує шістьох дітей. Донька Аріана та син Чейз з'явились на світ, коли музикант крутив роман із Деббі Росадо. Модель Даяна Торрес народила артисту синів Крістіана та Раяна. У шлюбі з Дженніфер Лопес на світ з'явились близнюки Еммі та Максиміліан.

Нагадаємо, наразі українська співачка Аліна Гросу вагітна. Нещодавно артистка висловила здогадки про стать свого первістка.