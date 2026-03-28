Ексчоловік Джей Ло Марк Ентоні розсекретив стать майбутньої дитини: ніжний натяк усе видав

Артист розкрив головну таємницю, на кого очікує родина.

Марк Ентоні та Надя Ферейра

Марк Ентоні та Надя Ферейра / © instagram.com/marcanthony

Ексчоловік Дженніфер Лопес американський співак Марк Ентоні разом із дружиною-моделлю Надею Ферейра оголосили стать майбутньої дитини — у зірковій родині очікують поповнення.

26-річна Надя Ферейра разом із чоловіком поділилася серією атмосферних кадрів у соцмережах. Зйомка відбулася на яхті: модель з’явилася в легкому блакитному комплекті, а поруч — усміхнений Марк. У центрі уваги — маленькі рожеві капчики, які одразу стали головним натяком. До них тягнеться і їхній маленький син, додаючи кадрам особливої сімейної теплоти.

«Сюрприз, сповнений любові… якщо Бог дозволить», — підписала публікацію Надя.

Деталь із дитячим взуттям не залишила сумнівів: пара готується до народження доньки. Для Ферейри це буде друга дитина, тоді як для Ентоні — вже восьма. Попри багатий батьківський досвід, співак не приховує радості від нового етапу в житті.

Зазначимо, Марк Ентоні та Надя Ферейра одружилися 2023 року, а вже за рік уперше стали батьками спільного сина.

