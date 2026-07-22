Ексчоловік Джей Ло став батьком увосьме: молода дружина Марка Ентоні народила доньку і показала фото

Марк Ентоні з дружиною / © Associated Press

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Колишній чоловік американської співачки та акторки Дженніфер Лопес — музикант Марк Ентоні — став батьком увосьме.

Радісну новину розсекретила його молода дружина-модель Надя Фаррейра в Instagram. Обраниця Марка Ентоні повідомила, що в них народилась донечка. Подружжя назвало дівчинку Майлою. Окрім того, пара вже й показала перші фото з новонародженою.

На першому знімку син закоханих тримав крихітну сестричку на руках, а батьки ретельно за ними спостерігали. На іншому вони всі тримались за руки. До речі, там можна розгледіти обличчя крихітної Майли.

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Марк Ентоні з дружиною та дітьми / © instagram.com/marcanthony

«Яке ж це велике благословення — мати змогу поділитися з вами новиною про народження нашої прекрасної Майли. Ви навіть не уявляєте, яке щастя зараз панує в нашому домі. Ми просто на сьомому небі від щастя», — йдеться в повідомленні подружжя.

Зазначимо, Марк Ентоні та Надя Фаррейра одружились 28 січня 2023 року, вже влітку того таки року в них народився спільний син Маркіто. Ця дитина стала їхньою другою.

Марк Ентоні з дружиною та дітьми / © instagram.com/marcanthony

А загалом від попередніх стосунків Марк Ентоні виховує ще шістьох дітей. Поліцейська Деббі Росадо народила йому доньку Аріанну, а також музикант усиновив її сина Чейза. У шлюбі з Даянаррою Торрес на світ з’явились сини Крістіан та Раян. Співачка Дженніфер Лопес народила музиканту двійнят Максиміліана та Еммі.

Нагадаємо, нещодавно українська блогерка Ксюша Манекен народила первістка. Зірка Мережі вже показала синочка та розсекретила його ім’я.

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