Ексчоловік Дженніфер Лопес Марк Ентоні та його молода дружина чекають на народження дитини

Ексчоловік співачки Дженніфер Лопес, музикант Марк Ентоні, та його молода дружина, 23-річна модель Надя Феррейра, чекають на народження дитини.

Про це подружжя повідомило в Instagram. Вони опублікували спільне фото, на якому Надя показує свій округлий животик, а Марк обережно тримає його рукою.

"Найкращий подарунок на День святого Валентина! Дякую тобі, Боже, за це велике благословення у нашому житті", - йдеться в дописі.

Марк Ентоні та вагітна Надя Феррейра / Фото: instagram.com/nadiatferreira

Зазначимо, Марк та Надя лише нещодавно зіграли весілля. Вони офіційно стали чоловіком та дружиною 28 січня. Розкішне весілля пара зіграла у Маямі.

Марк Ентоні з дружиною

Якщо ж для моделі це перша дитина, то для Ентоні – п'ята. Він виховує двійнят від шлюбу зі співачкою Дженніфер Лопес. Також у нього є дорослі сини від акторки Даянари Торрес.

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