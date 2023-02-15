Ексчоловік Дженніфер Лопес Марк Ентоні та його молода дружина чекають на народження дитини

Парагвайська фотомодель вже похизувалася своїм округлим животиком.
Ексчоловік співачки Дженніфер Лопес, музикант Марк Ентоні, та його молода дружина, 23-річна модель Надя Феррейра, чекають на народження дитини.
Про це подружжя повідомило в Instagram. Вони опублікували спільне фото, на якому Надя показує свій округлий животик, а Марк обережно тримає його рукою.
"Найкращий подарунок на День святого Валентина! Дякую тобі, Боже, за це велике благословення у нашому житті", - йдеться в дописі.
Зазначимо, Марк та Надя лише нещодавно зіграли весілля. Вони офіційно стали чоловіком та дружиною 28 січня. Розкішне весілля пара зіграла у Маямі.
Якщо ж для моделі це перша дитина, то для Ентоні – п'ята. Він виховує двійнят від шлюбу зі співачкою Дженніфер Лопес. Також у нього є дорослі сини від акторки Даянари Торрес.
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