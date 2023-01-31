Ексчоловік Дженніфер Лопес Марк Ентоні не втримав сліз під час весілля з 23-річною моделлю

Ексчоловік попзірки Дженніфер Лопес, американський співак Марк Ентоні зіграв весілля з 23-річною моделлю Надею Феррейрою.

Розкішну церемонію новоспечене подружжя показала на відео в Instаgram. До ролику пара додала підпис: "Містер і Місіс Муньїс (справжнє прізвище виконавця - ред.)".

Найзворушливішим став момент, коли Ентоні побачив свою молоду дружину, яка йшла до нього під руку зі своїм батьком. Співак не втримав емоцій та розплакався біля вівтаря.

Вишукане весілля відбулося у Художньому музеї Перес в Маямі. Святкову залу прикрасили великою кількістю білих квітів, а також білою тканиною.

Стало відомо, що церемонію одруження провів мер міста Маямі Френсіс Суарес. Більш того, своє благословення молодятам дав сам Папа Римський.

Серед зіркових гостей на весіллі Ентоні та Феррейри були присутні сімейство Бекхемів, Сальма Гаєк, Він Дізель, Малума, Лін Мануель Міранда, Луїс Фонсі, Ромео Сантос та інші.

Раніше Сальма Гаєк показала шанувальникам свій приголомшливий образ у сукні з глибоким декольте, який вона обрала для вечірки.

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