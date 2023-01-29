Ексчоловік Дженніфер Лопес та батько її дітей Марк Ентоні одружився з 23-річною моделлю

Весілля закоханих відвідало чимало зірок, зокрема Девід Бекхем, Сальма Гаєк та багато інших.
Ексчоловік попзірки Дженніфер Лопес, американський співак Марк Ентоні одружився вчетверте.
Обраницею артиста стала парагвайська модель, учасниця конкурсу Міс Всесвіт 2021 Надя Феррейра. 54-річний музикант та 23-річна красуня минулої суботи, 28 січня, влаштували розкішну весільну церемонію у Художньому музеї Переса у Майамі, передає видання Hola!
Зазначимо, що розділити свято з молодятами прийшло чимало зірок. Зокрема, на весіллі Ентоні та Феррейри були присутні футболіст Девід Бекхем, акторка Сальма Гаєк, колумбійський виконавець Малума, пуерторіканський співак Луїс Фонсі та багато інших. Ведучим весілля виступив мер Маямі Френсіс X. Суарес.
А от ексдружина Марка Ентоні Дженніфер Лопес церемонію пропустила, також привітати батька з важливою подією у житті не прийшли його діти від Джей Ло Емма і Макс.
Зазначимо, що для Марк Ентоні це вже четвертий шлюб. 2000 року Ентоні одружився на колишній Міс Всесвіт Даянарі Торрес, від якої має двох синів. 2004 року артист зіграв весілля зі співачкою Дженніфер Лопес, з якою був разом сім років. У Ентоні та Джей Ло є двоє спільних дітей – 14-річні двійнята Емма та Макс. 2014 року виконавець повів під вінець Шеннон Де Ліму, втім 2016 пара розірвала шлюб.
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