Ексчоловік Еліни Світоліної зробив тривожне зізнання про свій стан після їхнього розлучення

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс

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Французький тенісист Гаель Монфіс зробив тривожне зізнання про свій стан після розлучення з українською тенісисткою Еліною Світоліною.

Для спортсмена тяжко дався їхній розрив, і він це не приховує. Під час прямої трансляції на Twitch, про що передає Yahoo! Sports, Гаель Монфіс зробив тривожне зізнання про свій стан. За словами тенісиста, розлучення стало для нього ударом.

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Так, колишньому чоловіку Еліни Світоліної тяжко психологічно. Він чесно зізнається, що не може тренуватися так, як йому б цього хотілося, у нього зник апетит і все довкола йому здається гіршим.

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«Розрив із Еліною дуже сильно вдарив по мені. Мені важко психологічно, я не можу тренуватися так, як хотів би. Я не збираюся вдавати протилежне: я менше їм, усе здається гіршим», — чесно зізнався тенісист.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс / © instagram.com/elisvitolina

Що відомо про розлучення Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса

Еліна Світоліна 19 жовтня оголосила, що розлучається з Гаелем Монфісом, з яким прожила в шлюбі п’ять років. Ініціаторкою розриву стала саме тенісистка. Вона також висловилась й про причини. Еліна Світоліна наголосила, що війна в Україні змінила її світогляд, цінності та відчуття власного щастя. Також на це рішення вплинули деякі обставини, які спортсменка вирішила не виносити на загал.

Тим часом Гаель Монфіс із повагою поставився до вибору Еліни Світоліної. Разом із тим тенісист став на захист колишньої дружини, яку почали критикувати. Він запевнив, що тенісистка є важливою частиною його життя. Також спортсмен додав, що розлучення дійсно складно переживати, але нелегко їм обом. І до цього рішення призвели як і його внутрішні трансформації, так і Елінині.

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