Ексчоловік Глущенко розкрив, в яких стосунках вони залишились після розлучення і як поділили майно

Колишній чоловік української акторки та ведучої Яни Глущенко — продюсер Олег Збаращук — розкрив, в яких стосунках вони залишились після розлучення та як поділили спільне майно.

Ексобранець артистки говорить, що після розриву їхні шляхи розійшлися. Проте Олега та Яну поєднує спільний син. Тож колишнє подружжя спілкується у питаннях, що стосуються Тамерлана. А от про возз'єднання не йдеться. Олег Збаращук на проєкті "Тур зірками" говорить, що розлучення — спільне рішення, тож немає сенсу щось відновлювати.

"У кожного своє життя, але спілкуємося щодня, бо дитина, з нею кожен проводить час. Абсолютно нормальні стосунки, все добре. Немає сенсу цього робити (повертати сім'ю — прим. ред.), бо це було спільне рішення, це не було рішення якоїсь однієї людини, тому, звичайно, ні", — говорить продюсер.

Колишній чоловік Яни Глущенко також розкрив, як вони поділили спільне майно. У подробиці Збаращук вдаватися не став, а лише запевнив, що все "по-людськи". До речі, у колишнього подружжя є чималий спільний будинок. Наразі там проживає акторка разом із сином. Чи поділили вони його — продюсер відповідати не став.

"Поділили майно, як звичайні люди, по-людськи. Зараз у будинку проживає Яна. А чи будемо ділити — це вже внутрішня інформація", — додав продюсер.

Зазначимо, Яна Глущенко та Олег Збаращук оголосили про розлучення в листопаді 2025 року. Причин вони розкривати не стали, а лише запевнили, що рішення є спільним. Пара прожила в шлюбі дев'ять років та разом виховує сина Тамерлана.

