Ексчоловік Ірини Білик на вечірці у Москві заступився за неї перед росіянами, які хотіли її підколоти

Колишній чоловік Ірини Білик, російський артист та фотограф Аслан Ахмадов заступився за неї на вечірці у Москві.

Так, колишній чоловік Ірини Білик Аслан Ахмадов, який наразі живе та працює у РФ, заступився за неї на вечірці у Москві перед росіянами, які хотіли її підколоти.

Про це розповів у своєму Instagram російський актор Стас Садальський. Він поділився, що на заході, який відбувався на даху вертолітного майданчику в центрі Москви, росіяни, які були там присутні, почали невтішно відгукуватися про Ірину Білик. Тоді Ахмадов знайшов, що їм відповісти:

Аслан Ахмадов та Ірина Білик / Фото: instagram.com/aslanahmadov

"Вони стали щипати Аслана: "Аслане, ось Божена Ринська написала у Facebook, ваша дружина щороку їздить до Росії на заробітки і сказала про чоловіка Наташі Корольової, мовляв, він гівно". Аслан дав обратку: "Одне можу сказати, моя дружина 10 років, як не була в Росії, а ваша мерзенна Божена - підла і дешева, вибач Господи", - розповів Садальський.

Ірина Білик та Аслан Ахмадов з їхнім сином / Фото: Світське життя

Як відомо, нещодавно Ірина Білик давала благодійний концерт у Маямі. Там вона покликала на сцену до себе маму співачки-мовчунки Наташі Корольової. Зі сцени Білик сказала мамі Корольової, що її зять Тарзан – гівно.

Наташа Корольова, яка родом з України і наразі проживає в Росії, взагалі про війну мовчить, а її чоловік, стриптизер Тарзан, активно підтримує Путіна й армію Росії.

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