Ексчоловік Ірини Горової UGO зізнався, як відреагував на її роман з Потапом

Ексчоловік Ірини Горової UGO зізнався, як відреагував на її роман з Потапом

На момент стосунків Олексія з Іриною, Юрій ще жив із дружиною.

Перший чоловік продюсерки Ірини Горової, репер UGO зізнався, як відреагував на її роман з Потапом.

Так, ширилися чутки, що Олексій Потапенко нахабно відбив дружину у Юрія Горового. Втім, у програмі "Позаочі" виконавець поділився, що на момент початку стосунків ПТП та Ірини кохання подружжя вже згасло.

"У якийсь момент я припинив жити з Ірою, як чоловік. Залишався лише для того, щоб у дочки був тато. Тому, коли Олексій почався зустрічатися з нею, мені стало легше", – зізнався артист.

UGO та Потап / instagram.com/ugogorovoy

Зі свого боку, Потап підтвердив слова колеги, зазначивши, що закрутив роман із вільною жінкою.

Також UGO пригадав, як познайомився з Олексієм. Так, до початку спільної кар’єри майбутні зірки бачилися у спортзалі. Горовий займався водним поло в басейні "Динамо", туди також ходив Потап. Згодом, вони познайомилися, ПТП показав свої треки і чоловіки почали працювати разом.

UGO та Потап / instagram.com/ugogorovoy

Зараз репери також товаришують та допомагають одне одному. Потап додав, що Горовий – та людина, яка приїде до нього о третій ночі після першого дзвінка.

Нагадаємо, нещодавно Каменських у бікіні грайливо випнула сіднички перед Потапом. Співачка поділилася пікантним фото.

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