Ексчоловік Ірини Білик показав їхнє фото з молодості та публічно звернувся до неї

Ірина Білик та Юрій Нікітін

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Український продюсер Юрій Нікітін публічно звернувся до співачки Ірини Білик, з якою тривалий час перебував у стосунках.

Знаменитість опублікував архівне фото з артисткою в Instagram, де зображений із нею ще зовсім молодим, а також пригадав їхнє знайомство. Вони зустрілися далекого 1990 року на фестивалі “Весняні надії 90-х”. Відтоді їхнє життя тісно пов’язалося. Юрій Нікітін став продюсером Ірини Білик.

Тож, знаменитість привітав виконавицю з днем народження, який вона святкує 6 квітня. До речі, цьогоріч у Білик ювілей — їй виповнюється 55 років. Нікітін побажав артистці залишатися натхненою, сміливою та легкою. Також продюсер зазначив, що неабияк пишається співпрацею з Іриною Білик, яка триває вже 35 років.

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Юрій Нікітін та Ірина Білик / © instagram.com/yuriynikitin

“Іро, з днем народження! Будь здорова, радісна та натхненна, як того дня, коли ми познайомились, навесні 1990 року на фестивалі “Весняні надії 90-х“: я — рок-музикант, ти — талановита молода співачка…Дякую тобі за той повний яскравих спогадів шлях, яким ми йдемо з тобою вже 35 років, де навчаємось та зростаємо, особисто та професійно. Бажаю тобі, як і тоді залишатись такою ж легкою, сміливою та закоханою. Пишаюся працювати та товаришувати з тобою. Будь щаслива!” — звернувся до співачки продюсер.

Зазначимо, Юрія Нікітіна та Ірину Білик пов’язували не лише робочі стосунки, а й романтичні. У 90-х пара перебувала фактично в цивільному шлюбі. Роман продюсера та співачки тривав вісім років. Однак їхні шляхи розійшлися через різне бачення майбутнього. Річ у тім, що Білик хотіла створити сім’ю та народити дітей, а Нікітін був переконаний, що не час для цього.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Костянтин Грубич поділився архівним фото з Іриною Білик. Журналіст також привітав артистку з днем народження, але втрапив у конфуз.