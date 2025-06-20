Ексчоловік Ірини Білик зустрівся з нею за кордоном і показав, який вигляд має співачка зараз

Ірина Білик і Юрій Нікітін

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Український продюсер Юрій Нікітін уперше за тривалий час зустрівся з колишньою цивільною дружиною Іриною Білик.

Так, навіть після розлучення колишнім вдалося зберегти теплі дружні стосунки. І підтвердження цьому зробив сам продюсер, опублікувавши фото з артисткою. На спільному кадрі він постав з Білик, яка доповнила свій образ рожевими окулярами. Також продюсер розсекретив, що їхня зустріч відбулася за кордоном у Польщі. Нікітін публічно засипав компліментами зірку та пригадав їхню тривалу співпрацю, зокрема, як вони намагалися вийти на іноземний ринок.

Юрій Нікітін та Ірина Бліик / © instagram.com/yuriynikitin

"Випадковості не випадкові. Зустрів артистку з великої літери та мого друга – Ірину Білик. Приємна та несподівана зустріч нагадала мені про людські та професійні якості та скіли, які має мати суперзірка. Враховуючи те, що зустрілись ми у Варшаві, згадав про нашу спільну роботу на польському музичному ринку 25 років тому, коли ми видавали та просували альбом "Bilyk" польською мовою. Це безперечно незабутній кейс у моїй професійній карʼєрі", — поділився продюсер.

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Крім того, Юрій анонсував вихід нової пісні Ірини Білик і побажав їй успіхів у творчості: "Чекаю на вихід нової твоєї пісні за декілька днів, Ірино Білик, та бажаю бути завжди такою ж творчою, активною та радісною. На звʼязку".

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Цибульська показала рідкісні спільні фото з сином і чоловіком, якого приховує від публіки.