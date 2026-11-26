Камалія, Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Колишній чоловік Камалії, пакистанський бізнесмен і співзасновник премії YUNA Мохаммад Захур, оцінив вокальні здібності артистки.

Про це підприємець розповів у проєкті «Наодинці з Гламуром» в інтерв’ю Анні Севастьяновій. Захур несподівано назвав Камалію однією з найбільш недооцінених виконавиць країни та пригадав, як її голос свого часу вразив продюсера, який працював із Мадонною.

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«Вважаю Камалію найнедооціненою співачкою в Україні. Коли вона співала за кордоном, а деякі пісні — навіть з продюсером Мадонни, то він казав, що якби у неї було 10 відсотків голосу Камалії, то вона взагалі б порвала. А я відповів, що якби у Камалії було 10 відсотків маркетингової команди Мадонни, то вона б зробила те саме», — приголомшив Захур.

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Бізнесмен переконаний, що Камалія має сильні вокальні дані, однак її музичний матеріал не завжди відповідав очікуванням аудиторії. Він зауважив, що композиції, які мали успіх у Європі, в Україні залишалися майже непоміченими.

Камалія та Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

«У неї прекрасний голос. Можливо, не найвдаліший репертуар. Коли вона співала в Європі, то те, що там подобалося, то тут її пісень навіть на радіо не було й словом не згадували», — зазначив колишній чоловік артистки.

Захур також припустив, що на ставлення українського шоубізнесу до співачки могло вплинути її заміжжя з ним як із заможним підприємцем. На його думку, успіх Камалії в особистому житті міг викликати упереджене ставлення до її творчості. Водночас він наголосив, що ніколи не підтримував платного просування артистки.

«Вважаю, що це заздрість. Просто людина успішно вийшла заміж і всі подумали, що її не треба брати. Проте я завжди був проти платного піару. Такого голосу годі шукати в Україні. Може, невдалий репертуар, може, доля винна, але не вона й не її голос», — підкреслив Захур.

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▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: ЗАХУР вперше про скандальні заяви КАМАЛІЇ, свій заповіт і як втратив бізнес в Україні. ЕКСКЛЮЗИВ

Нагадаємо, нещодавно Мохаммад Захур розповів про втрату статусу мільярдера й назвав причину.

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