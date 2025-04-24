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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
345
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Ексчоловік Камалії Мохаммад Захур розповів про постраждалий бізнес під час війни і плани продати YUNA

Уперше за три роки зіркове експодружжя з'явилося разом на червоному хіднику.

Автор публікації
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Співачка Камалія з родиною

Співачка Камалія з родиною. Фото. А.Севастьянова

Колишній обранець Камалії Мохаммад Захур з'явився в Києві в компанії підрослих доньок-красунь і зізнався, чи планує продовжувати вести бізнес в Україні.

Напередодні у Києві відбулася 14-та національна музична премія YUNA. Серед багатьох зірок на червоному хіднику помітно виділялися вже колишнє подружжя - українська співачка Камалія і її ексчоловік Мохаммад Захур. Їх супроводжували доньки - 11-річні Арабелла та Мірабелла і мама Камалії, Інна Петрівна.

Нагадаємо, два роки тому Камалія і Захур прийняли рішення розлучитися після 20 років шлюбу. Наразі їх спільні доньки проживають з батьком в Лондоні, Камалія ж приїздить до них майже кожного місяця. І ось національна премія YUNA, співзасновником якої є пакистанський бізнесмен, зібрала їх нарешті разом в Києві, на червоному хіднику.

На наше запитання Захуру, чи постраждав його бізнес під час війни, і чи багато він вже втратив, він з сумом і лаконічно відповів: "Достатньо!".

Також редакція ТСН.ua поцікавилася у мільярдера, чи має він плани продати національну премію, на що він відповів: "Поки рано її продавати. Більш того, під час війни люди купують, а не продають. Спочатку зробимо з цього проєкту справжній бренд, а потім продамо. Якщо потрібно буде. Або будемо продовжувати вести самі".

Нагадаємо, цього року тріумфаторами YUNA стали гурт "Океан Ельзи" та співак MONATIK. Імена всіх переможців оголосили напередодні в столичному МЦКМ.

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