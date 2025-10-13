Ексчоловік Камалії пояснив, чому вони після розлучення живуть під одним дахом: "Ми однаково разом"

Камалія та Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

Пакистанський бізнесмен Мохаммад Захур, який нещодавно розсекретив громадянство доньок, пояснив, чому після розлучення з українською співачкою Камалією продовжує з нею жити під одним дахом.

Пара вже декілька років як офіційно розірвала шлюб. Тим не менш, вони продовжують разом проводити час, їздити на відпочинок і навіть жити. Бізнесмен в інтерв'ю Славі Дьоміну пояснює це тим, що артистка йому не стороння людина. Хоч вони й розлучилися, але в іншому їхні стосунки не змінилися. Колишнє подружжя продовжує поважати одне одного.

"Досі емоційно залежний від Камалії. Будь-який її промах – це для мене промах. Будь-який її підйом – я щиро радію, від будь-якої її невдачі – мені боляче. Я вважаю, що мені на неї не все одно. Ми живемо в одному будинку. Нам це взагалі не дивно. Ми залишилось все одно людьми, одне одного все одно поважаємо. Ми розійшлись і однаково разом", - говорить бізнесмен.

Камалія, Мохаммад Захур та їхні доньки / © instagram.com/kamaliyaofficial

До речі, доньки колишнього подружжя – 12-річні Арабелла та Мірабелла – досі не знають про їхнє розлучення. Мохаммад Захур переконаний, що розрив батьків може травмувати дівчат, тож вони поки приховують від них цю новину. Бізнесмен говорить, що діти з часом самі дізнаються.

"Я поки що собі не шукаю партнерок. Поки Камалія не знаходить партнерів, то я думаю, що дітей неможна зараз травмувати. Мені здається, якщо ми скажемо, це більше ранить, аніж вони дізнаються, а потім ми визнаємо це", - зазначив бізнесмен.

