Ексчоловік Камалії прокоментував її фото зі скривавленим обличчям і зізнався, чи живуть вони разом

Українська співачка Камалія та її ексчоловік, пакистанський мільярдер Мохаммад Захур поділилися, у яких стосунках зараз перебувають.

Як зізнається ексчоловік зірки, їхні стосунки залишаються дружніми задля виховання донечок. Окрім того, Захур прокоментував нещодавні моторошні фото ексдружини, де на її обличчі виднілися сліди від насильства. За словами мільярдера, він до цього аж ніяк не причетний. І додав, що досі час від часу вони живуть разом з дітьми у спільному будинку у Києві.

"У нас прекрасні стосунки, краще не вигадаєш. Я не знаю (звідки взялися фотографії з побиттям – прим. ред.), але найголовніше – це не я. Можливо, це був грим, але я не знаю, що це було. Втім, це не я – не гримував і не бив. Так, ми разом живемо, коли я тут або повертаємося з нашими дітьми, то ми тут", - розповів Захур в програмі "Люкс ФМ".

Камалія з ексчоловіком та доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Водночас Камалія зізналася, що вони з ексобранцем уже офіційно розлучені. І підтвердила слова Мохаммада, що час від часу вони проживають разом, коли приїжджають їхні доньки до Києва. Також виконавиця хоч і заінтригувала романом з новим чоловіком, але подробиць розкривати не стала. Лише зазначила, що "поки що психологічно не готова виходити заміж".

"Ми були по шаріату одружені, по шаріату і розвелися. У нас діти ростуть, ми зразкові батьки для своїх дітей. І ми дружимо, все цивілізовано, підтримуємо один одного. Він живе з дітьми в Лондоні, а коли приїжджають до Києва, то тоді всі разом живемо в одному будинку. Коли я їжджу до них в гості, то ми теж живемо всі в одній квартирі. Майно ще не ділили", - пояснила співачка.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Дмитро Коляденко розповів про конфлікт з колишньою Іриною Білик, через який вони розірвали дружбу.

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