Ексчоловік Камалії розсекретив, яке громадянство в їхніх 12-річних доньок: "Паспорт більш зручний"

Камалія, Мохаммад Захур та їхні доньки / © instagram.com/kamaliyaofficial

Реклама

Колишній чоловік української співачки Камалії – пакистанський бізнесмен Мохаммад Захур – зізнався, яке громадянство в їхніх 12-річних доньок-двійнят.

У самого ексобранця артистки є британський паспорт. Хоч доньки експодружжя до повномасштабної війни проживали в Україні, але у них громадянство Великої Британії. Як пояснив Мохаммад Захур в інтерв'ю Славі Дьоміну, вони з артисткою вирішили, що дітям так буде зручніше. Проте в разі бажання дівчата зможуть отримати паспорт України.

"У них британське громадянство, але вони будь-якої миті можуть отримати українське, вони тут народились. Мені здається, британський паспорт більш зручний, тому ми йшли цим шляхом", - зазначив бізнесмен.

Реклама

Камалія, Мохаммад Захур та їхні доньки / © instagram.com/kamaliyaofficial

Також Мохаммад Захур зізнався, які стосунки склались в його доньок від Камалії зі старшими дітьми від першої дружини. Бізнесмен говорить, що вони чудово ладнають між собою. Щоправда, дівчата трохи бояться старшої сестри, адже вона доволі сурова.

"Старші діти дуже добре ставляться до молодших. Брат для них як приятель. Старшу сестру вони трішки бояться. Коли ми приїхали, то вона за ними доглядала, годувала, до школи відправляла і зустрічала, ходила на батьківські збори", - зазначив бізнесмен.

Нагадаємо, раніше Мохаммад Захур розсекретив свої статки. Підприємець також зізнався, яким зараз бізнесом займається.