Ексчоловік Камалії розсекретив свої статки і яким бізнесом займається зараз

Колишній чоловік української співачки Камалії – пакистанський бізнесмен Мохаммад Захур – розсекретив свої статки та зізнався, яким бізнесом займається зараз.

Ексобранець артистки раніше входив до топ-100 найбагатших людей України. Станом на 2013 рік статки Мохаммада Захура оцінювалися в 600 мільйонів доларів. Однак нині ця сума є значно меншою. Бізнесмен в інтерв'ю Славі Дьоміну говорить, що окупація Донбасу, потім коронавірус, а згодом і повномасштабна війна вплинули на його заробітки. Нині статки колишнього чоловіка Камалії становлять понад 100 мільйонів доларів.

"Статки стали меншими, набагато. 2013-2014 року ще Донецьк був у нас, і Луганськ, не було ковіду, війни. Коли ми все це складемо, то вийде набагато менше. Зараз мої статки трішки більше 100 млн доларів", - говорить бізнесмен.

Також Мохаммад Захур розповів і про свої активи. Металургійним бізнесом він практично не займається. У чоловіка є недобудований готель в центрі Києва, бізнес-центр, приміщення якого здаються в оренду, та завод із виробництва пластмаси.

"Активи, які сьогодні є в мене, це готель "Лейпциг", який зараз не працює, бо недобудований. У мене бізнес-центр на Подолі, здаємо в оренду приміщення. Потім є завод в Обухові, що виготовляє пластмасу. Металургією не займаюся. Займаємося торгівлею, але не виробництвом", - зізнався бізнесмен.

