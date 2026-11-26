Камалія й Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Колишній чоловік співачки Камалії, пакистанський мільярдер і співзасновник премії YUNA Мохаммад Захур розкрив правду про причини їхнього розриву та прокоментував конфлікт артистки зі своєю донькою від першого шлюбу Тетяною.

На проєкті «Наодинці з Гламуром» бізнесмен не погодився з тим, що саме Тетяна стала причиною розлучення. Ба більше, Захур заявив, що не вважає їхні стосунки з Камалією остаточно зруйнованими. За його словами, особистих проблем між ними ніколи не було, а суперечки співачки з його донькою він сприймає як окрему історію.

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«Чесно, десь у глибині серця я не думаю, що ми розлучилися чи маємо якісь проблеми. У мене ніколи з нею жодних проблем не було. Якщо у неї якісь проблеми з моєю донькою, то вони вигадані. Їх не було. Просто є таке: в чужий дім зі своїм уставом не ходять. Не кожна донька любить мачуху й навпаки. Річ у тому, що моя донька непублічна й не може відповісти на ці обвинувачення», — наголосив Захур у розмові з Анною Севастьяновою.

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Камалія та Мохаммад Захур / © facebook.com/kamaliya.zahoor

Водночас бізнесмен не став заперечувати, що між Камалією та Тетяною були непорозуміння. Він закликав не розглядати ситуацію лише з одного боку та припустив, що відповідальність за конфлікт лежить на обох жінках. Однак втручатися в їхні взаємини Захур, схоже, не хоче.

«Але ніколи не буває все однобоко. Не буває диму без вогню. Тобто якщо вона винна, то десь, напевно, й Камалія винна», — зауважив чоловік.

Камалія і Захур розлучилися — яка причина і до чого тут донька мільйонера від росіянки

Співачка неодноразово розповідала про напружені стосунки з Тетяною, матір’ю якої є росіянка. За словами Камалії, донька мільйонера ще від початку не хотіла з нею знайомитися та сприймала її з ревнощами. Артистка навіть називала рішення жити під одним дахом із дітьми чоловіка від першого шлюбу однією з його «великих помилок».

І все тому, що після початку повномасштабного вторгнення Камалія переїхала до Лондона, де вимушено мешкала разом із дітьми й донькою Захура від першого шлюбу. Співачка стверджувала, що падчерка втручалася в її стосунки з чоловіком, а сам Захур не підтримував її та не хотів втручатися в суперечки.

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Камалія та Мохаммад Захур з доньками / © instagram.com/kamaliyaofficial

Особливо напруженою ситуація стала тоді, коли, за словами Камалії, Тетяна почала ухвалювати рішення, що стосувалися її доньок — Арабелли та Мірабелли. Артистка просила чоловіка втрутитися, однак, як вона розповідала, у відповідь почула, що він радше розлучиться з нею, ніж конфліктуватиме з донькою. Зрештою, Камалія вирішила розірвати шлюб.

Нині ж Захур публічно виклав власне бачення цієї історії та не погодився з версією колишньої дружини щодо ролі Тетяни в їхньому розриві.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: ЗАХУР вперше про скандальні заяви КАМАЛІЇ, свій заповіт і як втратив бізнес в Україні. ЕКСКЛЮЗИВ

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