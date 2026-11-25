Камалія і Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Колишній чоловік співачки Камалії — пакистанський мільярдер і співзасновник премії YUNA Мохаммад Захур — уперше публічно прокоментував гучні заяви артистки про їхнє подружнє життя.

Як відомо, тижнями раніше артистка заявила, що разом із Захуром не оформляла шлюб в Україні, а мала лише документ, який підтверджував реєстрацію шлюбу в Пакистані. Водночас Камалія зізнавалася, що у стосунках чоловік хоч і балував її, але насправді вона почувалася «недолюбленою».

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Під час розмови з Анною Севастьяновою для проєкту «Наодинці з Гламуром» бізнесмен зізнався, що слова ексдружини його все ж таки зачепили. Захур пояснив, що, хоча й не був схильний до частих зізнань у коханні, але намагався демонструвати свої почуття вчинками.

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«Було образливо, звісно. Що тут скажеш, якщо стільки років людина старалася… Так, я небагатослівний і, можливо, не часто вживаю ласкаві слова. Ми, люди зі Сходу, зазвичай не говоримо такі речі, а показуємо. Але ж можна було говорити й нічого не робити. Я ж навпаки», — наголосив колишній чоловік артистки.

Камалія і Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

Окремо Захур відреагував на слова Камалії про те, що вона нібито ніколи офіційно не була заміжньою. Співачка пояснювала це тим, що в її українському паспорті немає штампа про шлюб. Бізнесмен назвав таке твердження безглуздим і зауважив, що для нього визначальним є сам факт укладення шлюбу, а не країна чи традиція, за якою це відбулося.

«Це якась маячня! Річ у тому, що якщо ти одружений, то ти одружений — неважливо за яким законом. Якщо ми жили в Англії, то треба було одружуватися за їхніми традиціями? Це маячня, яку я не визнаю. Якщо ти розписався, то неважливо за якою традицією. У тебе є папір. А якщо не одружився по-українськи й ти не одружений, то тоді я все життя не одружений. Найбажаніший холостяк», — пожартував Захур.

Попри публічні суперечки, мільйонер запевнив, що зберігає повагу до колишньої дружини. Він не збирається гостро реагувати на її висловлювання та вважає, що Камалія має право говорити те, що думає.

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«Я нікому нічого поганого в житті не зробив. Навіть ворогу. І не бажаю того. У нас з Камалією прекрасне життя. Те, що вона говорить — її право. Якщо про мене — погано, ну то й добре, значить, десь недопрацював», — зі сміхом підсумував бізнесмен.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: ЗАХУР вперше про скандальні заяви КАМАЛІЇ, свій заповіт і як втратив бізнес в Україні. ЕКСКЛЮЗИВ

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua розповідала, хто із зірок зривав заручини й чому Камалія, Білик і інші не пішли під вінець.

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