Камалія та Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Колишній чоловік співачки Камалії, пакистанський бізнесмен і співзасновник премії YUNA Мохаммад Захур зізнався, що більше не має статків, які дозволяли б називати його мільярдером.

За словами підприємця, війна в Україні суттєво вплинула на його фінансове становище. Про це Захур розповів в інтерв’ю Анні Севастьяновій для проєкту «Наодинці з Гламуром».

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Бізнесмен зазначив, що його ситуація не унікальна: чимало заможних підприємців також втратили значну частину капіталу. Водночас він наголосив, що намагається зберегти команду та продовжувати допомагати Україні.

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«Думаю, так не лише у мене. Багато людей стало з великих мільярдерів, у яких було по 18–20 млрд, а сьогодні два-чотири залишилося. Тому ми разом з країною страждаємо від 2014 року та намагаємося якось зберегти штат і чимось допомогти», — поділився Захур.

Мохаммад Захур / © скриншот з відео

Попри фінансові втрати, бізнесмен зберігає оптимізм і сподівається, що після завершення війни його справи поступово налагодяться. Він також зізнався, що переосмислив ставлення до власних статків і сприймає їхню втрату з вдячністю за те, що мав раніше.

Водночас Захур повідомив, що допомагає українським військовим, але не прагне публічно розповідати про такі внески.

«Сподіваюсь, коли припиниться війна, то все налагодиться. Коли Бог мені давав усе, то, можливо, я не був йому таким вдячним. То чому зараз я маю плакати й говорити: „Ось те, що ти мені раніше давав, зараз забрав“. Не можу так, бо вважаю, що я не так то й заслуговував й раз він у мене відібрав, то значить, що десь я й провинився», — поділився бізнесмен.

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▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: ЗАХУР вперше про скандальні заяви КАМАЛІЇ, свій заповіт і як втратив бізнес в Україні. ЕКСКЛЮЗИВ

Нагадаємо, нещодавно Мохаммад Захур відреагував на заяву Камалії про побої її новим бойфрендом Стефанішиним. Мільйонер відповів, чи втрутився тоді у новий роман ексдружини після розлучення.

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