Гламур

Гламур
887
Ексчоловік Камалії здивував заявою про зради в шлюбі: "Коли упіймали, то стало соромно"

Мохаммад Захур також пояснив, через що сталася зрада.

Валерія Сулима
Мохаммад Захур

Мохаммад Захур / © скриншот з відео

Колишній чоловік української співачки Камалії, який раніше розсекретив громадянство їхніх доньок, здивував заявою про зради в шлюбі.

Пакистанський бізнесмен Мохаммад Захур до стосунків з артисткою вже мав досвід одруження. Щоправда, перший шлюб у нього не склався. Як зізнався бізнесмен в інтерв'ю Славі Дьоміну, в їхніх стосунках із першою дружиною виникли серйозні проблеми. Вони намагались їх владнати, але все ж розлучилися. Бізнесмен говорить, що саме в цьому шлюбі зраджував. Проте Камалії Мохаммад Захур був вірним.

“Першу жінку зраджував, другу — ні. Чоловіки зраджують, по-перше, бо він “березневий кіт”. Неважливо, як до тебе ставляться, що роблять, ти просто такий. По-друге, коли тобі чогось не вистачає: в сексі, в коханні, у стосунках. Ти все це знаходиш десь в іншому місці. Я був “березневим котом”, не заперечую. Але з першою дружиною у мене був от саме другий варіант. “Березневим котом” я був, коли був вільним. Коли упіймали на зраді, то стало соромно”, — поділився бізнесмен.

Мохаммад Захур / © скриншот з відео

Мохаммад Захур / © скриншот з відео

Також Мохаммад Захур зазначив, що не знає, чи зраджували його. Бізнесмен відповідає лише за свої вчинки, а не за інших людей.

“Я не знаю, чи зраджували мене. Я не за всіх можу сказати. Про жінок, з якими я офіційно був у стосунках, я про їхні зради не знаю”, — підсумував чоловік.

Нагадаємо, Камалія та Мохаммад Захур наразі розлучені. Проте колишнє подружжя продовжує жити під одним дахом. Бізнесмен пояснив, чому так склалося.

887
