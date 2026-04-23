Ексчоловік Камалії здивував зізнанням про ставлення до російської музики: що слухає мільярдер

Ексчоловік співачки Камалії пакистанський мільярдер і співзасновник премії YUNA Мохаммад Захур, відомий своєю позицією щодо України, розповів про ставлення до російської музики та про позицію в контексті культури.

Бізнесмен свого часу разом із командою запустив одну з найвідоміших музичних нагород в Україні — YUNA. Він пригадав, що ідея премії виникла з відчуття відсутності власного майданчика для українських артистів. Водночас талановиті виконавці вже тоді активно звучали далеко за межами країни.

«Коли ми тільки починали свій шлях, наші талановиті українські зірки тоді були буквально всюди. І в Україні, і в Росії вони впевнено підкорювали абсолютно всіх слухачів своєю творчістю. А музичних премій не було. Тобто у себе в країні начебто нічого немає, а всюди всі все підкорили. І тому ми вирішили зробити. І ми вже робимо це 15 років. І слава Богу, стільки відомих зірок пройшло через YUNA, що нам тепер надзвичайно приємно — ми почали цю важливу справу недарма», — зазначив Захур у коментарі «Насправді MAX».

Бізнесмен зізнається, що від початку повномасштабного вторгнення його музичні вподобання суттєво змінилися. Тепер він дедалі більше тяжіє до звучання, де переплітаються класичні мотиви й сучасний поп. Окреме місце у його добірці займає народна музика Індії та Пакистану. Захур наголошує, що шукає не просто ритм, а культурну глибину та експерименти зі звуком. Колись у його списках траплялися й російські треки, однак це залишилося в минулому.

«Зазвичай я слухаю дуже цікаві перехідні музичні композиції від традиційної класики в сучасну попсу. Мені також надзвичайно подобаються автентичні індійські та пакистанські народні пісні. Мені раніше подобалися і російські пісні, але я просто перестав їх слухати», — зазначив він.

Сам Захур не уточнює безпосередньо, що стало ключовим поштовхом до такого рішення. Водночас його публічна позиція щодо підтримки України та події останніх років дають підстави припускати, що вибір не був випадковим. Бізнесмен давно підкреслює, що Україна стала для нього не просто місцем проживання, а фактично другою батьківщиною. Його історія в країні триває вже понад пів століття.

«Коли я сюди приїхав, я був молодим, і відтоді вона стала для мене чи то першою, чи то другою батьківщиною. Тому що я тут прожив уже більше, ніж там, де я народився. Тому визначати, яка в мене перша, а яка друга батьківщина, зараз дуже складно», — пояснив Захур.

Водночас, окрім вибору відмовитися від російської культури, тема війни Росії проти України вплинула і на його родинні стосунки. Ексдружина бізнесмена, співачка Камалія, раніше говорила про конфлікти, які виникали через різні погляди в сім’ї та реакції на російське походження доньки від першого шлюбу. За її словами, ці розбіжності ставали емоційно складними та поступово віддаляли пару, що зрештою завершилося розривом після багатьох років шлюбу. Сам Захур водночас наголошував, що його діти добре розуміють контекст війни та не підтримують дії російської влади.

