Ексчоловік Лопес звинуватив її у зрадах і різко дорікнув у публічній брехні: "Проблема в тобі"

Чоловік не стримав емоцій після заяви співачки, що колишні «її не кохали».

Дженіфер Лопес та Оджані Ноа

Довкола особистого життя американської співачки та акторки Дженніфер Лопес вирують справжні пристрасті.

Так, нещодавно 56-річна зробила гучну заяву про своїх колишніх чоловіків, що нібито вони були «не здатні кохати». За її словами, у стосунках їй вистачало всього, крім щирості. На ці слова вже відреагував один з ексчоловіків співачки актор і модель Оджані Ноа, з яким Лопес була у шлюбі від 1997 по 1998 рік.

Як виявилося, одкровення Дженніфер не залишило байдужим її першого чоловіка. Зокрема,  у коментарі The Sun Ноа звинувачує ексдружину у лицемірстві. Він заявив, що саме вона буцімто була причиною їхнього розлучення, і нагадав, що у шлюбі він залишався вірним, а вона — ні.

Дженіфер Лопес та Оджані Ноа

«Припини принижувати мене, граючи роль жертви. Проблема не в нас і не в мені — вона в тобі. Ти просто не могла тримати себе в руках. Тебе любили не раз. Ти була одружена чотири рази і мала безліч романів між тим. Хоч раз скажи правду. Я був чесним, відданим, ніколи не брехав і не зраджував. Я був занадто добрим до тебе, занадто правильним чоловіком. А ти вирішила зрадити мене», — емоційно заявив актор.

До слова, Дженніфер Лопес була заміжня чотири рази: з Оджані Ноа, танцюристом Крісом Джаддом, співаком Марком Ентоні, від якого виховує 17-річних близнюків, та актором Беном Аффлеком, з яким розійшлася минулого року.

