Ексчоловік Лопес звинуватив її у зрадах і різко дорікнув у публічній брехні: "Проблема в тобі"

Дженіфер Лопес та Оджані Ноа

Довкола особистого життя американської співачки та акторки Дженніфер Лопес вирують справжні пристрасті.

Так, нещодавно 56-річна зробила гучну заяву про своїх колишніх чоловіків, що нібито вони були «не здатні кохати». За її словами, у стосунках їй вистачало всього, крім щирості. На ці слова вже відреагував один з ексчоловіків співачки актор і модель Оджані Ноа, з яким Лопес була у шлюбі від 1997 по 1998 рік.

Як виявилося, одкровення Дженніфер не залишило байдужим її першого чоловіка. Зокрема, у коментарі The Sun Ноа звинувачує ексдружину у лицемірстві. Він заявив, що саме вона буцімто була причиною їхнього розлучення, і нагадав, що у шлюбі він залишався вірним, а вона — ні.

«Припини принижувати мене, граючи роль жертви. Проблема не в нас і не в мені — вона в тобі. Ти просто не могла тримати себе в руках. Тебе любили не раз. Ти була одружена чотири рази і мала безліч романів між тим. Хоч раз скажи правду. Я був чесним, відданим, ніколи не брехав і не зраджував. Я був занадто добрим до тебе, занадто правильним чоловіком. А ти вирішила зрадити мене», — емоційно заявив актор.

До слова, Дженніфер Лопес була заміжня чотири рази: з Оджані Ноа, танцюристом Крісом Джаддом, співаком Марком Ентоні, від якого виховує 17-річних близнюків, та актором Беном Аффлеком, з яким розійшлася минулого року.

